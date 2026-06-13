Προφητικά sms του ιδρυτή της Mango στο κινητό - Πίστευε ότι ο γιος του ήταν «ικανός να τον σκοτώσει»

Τα γραπτά μηνύματα αποκαλύπτουν τον φόβο του δισεκατομμυριούχου λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, για τον οποίο κατηγορείται ο γιος του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Προφητικά sms του ιδρυτή της Mango στο κινητό - Πίστευε ότι ο γιος του ήταν «ικανός να τον σκοτώσει»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ιδρυτής της Mango, Ισάκ Αντίτς, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 από πτώση σε χαράδρα, με τον γιο του Τζόναθαν να κατηγορείται αργότερα για τον θάνατό του.
  • Γραπτά μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό του Αντίτς αποκαλύπτουν έντονες οικογενειακές εντάσεις και εκφράσεις φόβου από τον πατέρα για τον γιο του.
  • Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία και οι ενδείξεις στη σκηνή υποδηλώνουν σκόπιμη ενέργεια και όχι ατύχημα.
  • Ο Τζόναθαν αρνείται τις κατηγορίες και παραμένει υπό έρευνα, ενώ έχει παραιτηθεί προσωρινά από τη θέση του αντιπροέδρου της Mango.
  • Οι αρχές ανησυχούν για κίνδυνο φυγής του Τζόναθαν λόγω της οικονομικής του επιφάνειας και της σοβαρότητας της ποινής που αντιμετωπίζει.
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Βαθιές εντάσεις και έριδες εντός της οικογένεια του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, Ισάκ Αντίτς, αποκάλυψαν τα γραπτά μηνύματα που ανέκτησαν Ισπανοί εισαγγελείς από το κινητό του τηλέφωνο.

Ο Αντίτς, 71 ετών, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 αφού έπεσε σε μια χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία στα βουνά Montserrat κοντά στη Βαρκελώνη. Ο θάνατός του θεωρήθηκε ατύχημα, αλλά περίπου 1,5 χρόνο αργότερα, τον περασμένο μήνα, σε μία ανατρεπτική εξέλιξη, συνελήφθη ο 45χρονος γιος του, Τζόναθαν. Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα με εγγύηση.

Έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στο θάνατο του πατέρα του και επιμένει ότι η θανατηφόρα πτώση ήταν ατύχημα.

Ο Τζόναθαν λέγεται ότι αντάλλαξε μηνύματα με τον πατέρα του μήνες πριν από την τραγωδία.

Σε ένα μήνυμα από τον Ιούλιο του 2024, ο Τζόναθαν φέρεται να έγραψε: «Δεν με εκπλήσσει που νόμιζες ότι ήμουν ικανός να σε σκοτώσω».

Σε μια άλλη ανταλλαγή επίσης την ίδια περίοδο, ο Τζόναθαν έγραψε: «Καταλαβαίνω τώρα ότι ήταν αδύνατο να επιδιορθώσουμε τη σχέση μας. Δεν εκπλήσσομαι που τελικά έσπασε το σχοινί».

Οι ερευνητές λένε ότι τα μηνύματα προσθέτουν βάρος στους ισχυρισμούς ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είχαν επιδεινωθεί σημαντικά.

Η αστυνομία υποστήριξε προηγουμένως ότι η ένταση προήλθε από τις ανησυχίες του Τζόναθαν ότι ο πατέρας του σχεδίαζε να αφήσει μέρος της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Τα μηνύματα που φέρεται να ανταλλάχθηκαν με έναν οικογενειακό θεραπευτή αναφέρονταν επίσης στην πιθανότητα να αποκληρωθεί ο Τζόναθαν.

Κατά συνέπεια, οι αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να είχε οικονομικό κίνητρο που συνδέεται με την πιθανή κληρονομιά του.

Σε ξεχωριστή κατάθεση που υποβλήθηκε την Παρασκευή, οι εισαγγελείς απέρριψαν την προσπάθεια της υπεράσπισης να ανατρέψει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Υποστήριξαν ότι ο Τζόναθαν αποτελούσε κίνδυνο φυγής λόγω της «πολύ υψηλής οικονομικής του ικανότητας» και της σοβαρότητας της πιθανής ποινής που αντιμετωπίζει εάν καταδικαστεί.

Οι εισαγγελείς είπαν επίσης ότι αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών της αστυνομίας, των δεδομένων γεωγραφικής θέσης και του υλικού που ανακτήθηκε από το τηλέφωνο του θύματος, έρχονται σε αντίθεση με την αφήγηση του υπόπτου για την πτώση.

Ειδικοί αξιωματικοί του βουνού που εξέτασαν τη σκηνή σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα σημάδι που πιστεύεται ότι άφησε ένα πόδι που γλίστρησε υποδηλώνει σκόπιμη ενέργεια.

Οι ειδικοί είπαν ότι το σημάδι ήταν «αναγκαστικό» και όχι αποτέλεσμα αυθόρμητης πτώσης.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το αποτύπωμα έδειξε σκόπιμη πίεση στο έδαφος και μπορεί ακόμη και να είχε σκοπό να προσομοιώσει μια τυχαία ολίσθηση.

Ο Τζόναθαν φέρεται επίσης να περπάτησε την ίδια πεζοπορική διαδρομή τρεις φορές πριν από την ημέρα του θανάτου του πατέρα του.

Έχουν επίσης επισημάνει ασυνέπειες στις δηλώσεις που έδωσε μετά την τραγωδία.

Ο Τζόναθαν συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και παραμένει υπό έρευνα από τις ισπανικές αρχές.

Τον περασμένο μήνα παραιτήθηκε προσωρινά από αντιπρόεδρος της Mango, λέγοντας ότι έπρεπε να αφιερώσει όλη του την προσοχή στην υπεράσπισή του.

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