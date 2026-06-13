Χαρδαλιάς: «Η Αττική καμαρώνει τα κορίτσια της, ο γυναικείος αθλητισμός φέτος στα καλύτερά του»

Snapshot Αναγνώρισε επίσης τις επιτυχίες της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Αθηναϊκού και της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

Τόνισε την ανάγκη για ενωτικό πνεύμα στον αθλητισμό, μακριά από οπαδικές και διχαστικές λογικές.

Υπογράμμισε τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην ανάπτυξη του αθλητισμού μέσω αναπλάσεων αθλητικών εγκαταστάσεων και φιλοξενίας μεγάλων διοργανώσεων.

Θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές διακρίσεις αποδεικνύουν την ανάπτυξη του γυναικείου ελληνικού αθλητισμού. Snapshot powered by AI

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς συνεχάρη τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Μάλτα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύο ακόμη μεγάλες επιτυχίες που σημείωσαν φέτος ελληνικές γυναικείες ομάδες σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο: την πορεία της ομάδας μπάσκετ του Αθηναϊκού και της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που αγωνίστηκαν αντίστοιχα σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Νίκου Χαρδαλιά στην ανάγκη να τονιστεί το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού, μακριά από οπαδικές λογικές και διχαστικά συναισθήματα. «Υπερήφανοι για τα κορίτσια μας και των τριών ομάδων μας. Γιατί τέτοιες επιτυχίες ξεπερνούν τα όρια ενός συλλόγου. Όταν ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, νικήτρια είναι η Ελλάδα μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο πανηγυρίζουν τις νίκες των ομάδων τις χώρας τους «όλοι οι υγιείς φίλαθλοι του γυναικείου αθλητισμού στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο».

Είναι εξάλλου γνωστή η βαρύτητα που δίνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ανάπτυξη του αθλητισμού στο Λεκανοπέδιο: οι αναπλάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων, αλλά έμπρακτη υποστήριξη της φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην Αττική – με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Final4 της Euroleague – στέλνουν το διττό μήνυμα της προσπάθειας που κάνει η Περιφερειακή αρχή για να ενισχύσει το «ευ αγωνίζεθαι» και παράλληλα να αναδείξει την Αττική σε παγκόσμια μητρόπολη αθλητισμού.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι «κάθε ευρωπαϊκός τελικός, κάθε ευρωπαϊκή διάκριση και κάθε ευρωπαϊκό τρόπαιο» αποτελεί απόδειξη της ανάπτυξης του γυναικείου ελληνικού αθλητισμού.

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