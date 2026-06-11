Χαρδαλιάς: «5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας»

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων παιδικών κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος στην Περιοχή Σφενδάλη της Μαλακάσας.

Το έργο, προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 και χρηματοδοτήθηκε από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων, όπου συναντήθηκε με μέλη του προσωπικού και εθελοντές της Μητρόπολης.

«Όταν παραδίδεις ένα έργο είναι πάντα μια όμορφη μέρα. Και το έργο αυτό ήταν δύσκολο, καθώς όταν αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας είχε απορροφηθεί μόλις το 14% των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων για την περάτωσή του» δήλωσε στον χαιρετισμό του ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένα από τα πρώτα έργα που τέθηκε σε προτεραιότητα ήδη από τις αρχές του 2024. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επεσήμανε, η Περιφέρεια προχώρησε στην άμεση επικαιροποίηση των μελετών και την αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών: «Ήταν μια συνειδητή επιλογή που κάναμε μαζί με τις υπηρεσίες μας, γιατί το έργο αυτό αφορά σε παιδιά. Και για εμάς τα παιδιά είναι προτεραιότητα, είναι στοίχημα, είναι η ευθύνη μας» είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην άψογη συνεργασία της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι θα σταθεί αρωγός στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο των Μητροπόλεων και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου. «Η ευθύνη μας απέναντι στον κόσμο είναι να παραδίδουμε έργα – και στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε ευτυχείς, γιατί η Εκκλησία, η οποία αγκαλιάζει τις κοινωνίες μας, είναι έτοιμη να προτείνει ανάλογες πρωτοβουλίες. Στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ έχουμε βρει έναν άνθρωπο που αγαπά το συνάνθρωπο και μαζί του μπορούμε να σχεδιάσουμε έργα πολύ σημαντικά, ειδικά αυτά τα οποία αφορούν τις νέες γενιές» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Η χάρη του Θεού έδωσε να αποπερατωθεί το έργο αυτό μετά από πολλά χρόνια εργασιών» δήλωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, ευχαριστώντας θερμώς τον Περιφερειάρχη για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προέβη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση των εργασιών. «Θέλω, λοιπόν, στο πρόσωπό σας, κύριε Χαρδαλιά, να ευχαριστήσω όλη την Περιφέρεια Αττικής και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη που εργάστηκαν υπό την καθοδήγησή σας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, αγαπητέ μας κύριε Περιφερειάρχα, είστε αυτός ο οποίος θα στηρίζει και θα ολοκληρώνει έργα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα το έργο αυτό είναι καρπός αυτής της συνεργασίας και σας ευχαριστούμε θερμά» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γαβριήλ δήλωσε μάλιστα την πρόθεση της Εκκλησίας να αποτελέσει η νέα δομή την αφορμή για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Περιφέρεια σε ποικίλες δράσεις, υπογραμμίζοντας: «Θέλω να ξέρετε κ. Χαρδαλιά, ότι η Περιφέρεια Αττικής, θα μπορεί να βρίσκει εδώ έναν χώρο για να μπορεί να κάνει τις εκδηλώσεις της, να κάνει τις δραστηριότητες της, καθότι ο χώρος αυτός είναι και δικός μας και δικός σας».

Οι νέες κατασκηνώσεις μπορούν να φιλοξενήσουν σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο εκατοντάδες ωφελούμενα παιδιά από τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδελφεια, το Ηράκλειο και τον Δήμο Ωρωπού.

Οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε έκταση περίπου 22 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν 12 κτηριακές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις λειτουργούν ως κοιτώνες φιλοξενίας, ενώ οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τις καθημερινές και λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης, όπως o Ιερός Ναός, το μαγειρείο, η τραπεζαρία, το εστιατόριο, τα φυλάκια και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Παράλληλα, ο χώρος διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, υπαίθρια κιόσκια, παιδικές χαρές, καθώς και πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος, οι Δήμαρχοι Ν. Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου και Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος κ.α.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα.