e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου

Snapshot Από 27 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους.

Στις 28 και 30 Ιουλίου θα γίνουν πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026 σε περίπου 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,5 εκατ. ευρώ για εφάπαξ σε 650 δικαιούχους και 1,8 εκατ. ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε 498 συνταξιούχους.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 16 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε 26.000 δικαιούχους και 20 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 700.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.

Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: