e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου
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- Από 27 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους.
- Στις 28 και 30 Ιουλίου θα γίνουν πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026 σε περίπου 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.
- Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,5 εκατ. ευρώ για εφάπαξ σε 650 δικαιούχους και 1,8 εκατ. ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε 498 συνταξιούχους.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 16 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε 26.000 δικαιούχους και 20 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 700.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
- Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
- Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
- Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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