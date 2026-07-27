e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου
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  • Από 27 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους.
  • Στις 28 και 30 Ιουλίου θα γίνουν πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026 σε περίπου 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,5 εκατ. ευρώ για εφάπαξ σε 650 δικαιούχους και 1,8 εκατ. ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε 498 συνταξιούχους.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 16 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε 26.000 δικαιούχους και 20 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης σε 19.000 δικαιούχους.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 700.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Από τις 27 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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