Σαν σήμερα 27 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα
- 1864 - Πεθαίνει ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός Δημήτριος Πλαπούτας.
- 1922 - Με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικομαθηματική Σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
- 1940 - Ο ήρωας - καρτούν Μπαγκς Μπάνυ (Bugs Bunny) κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία κινουμένων σχεδίων A Wild Hare.
- 1953 - Επιτυγχάνεται παύση των εχθροπραξιών στον Πόλεμο της Κορέας, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα υπογράφουν συμφωνία ανακωχής. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας αρνείται να υπογράψει αλλά δεσμεύεται να τηρήσει την ανακωχή.
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