ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη η πρώτη καταβολή του βοηθήματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

Snapshot Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή χρηματικού βοηθήματος από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας σε τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους.

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και όλες οι πληρούσες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χωρίς κλήρωση.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες.

Το βοήθημα είναι 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρόγραμμα το 2026 ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) προς τους δικαιούχους.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2026.

Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερέβη τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα, δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ. Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το έτος 2026, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.