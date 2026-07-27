ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη η πρώτη καταβολή του βοηθήματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

Την Τρίτη βλέπουν λεφτά οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη η πρώτη καταβολή του βοηθήματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή χρηματικού βοηθήματος από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας σε τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους.
  • Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και όλες οι πληρούσες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χωρίς κλήρωση.
  • Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες.
  • Το βοήθημα είναι 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρόγραμμα το 2026 ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.
Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) προς τους δικαιούχους.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2026.

Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερέβη τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα, δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ. Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το έτος 2026, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 27 Ιουλίου

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη η πρώτη καταβολή του βοηθήματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

03:40NEWSBOMB

«Σαρώνει» ο Έμπολα τη ΛΔ του Κονγκό – 1.000 νέα κρούσματα σε 10 μέρες

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις – Τροπολογία για αποζημιώσεις στο 100% και προκαταβολές στα πρότυπα Daniel

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά το «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

02:22ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

01:58NEWSBOMB

Ο Τραμπ αρνείται ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυρομαχικά – Ανέβασε εικόνες ΑΙ με «χτυπήματα» κατά του Ιράν

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

01:10NEWSBOMB

Συρία: O αλ Σάρα επιδιώκει συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ χωρίς υποχώρηση στο Γκολάν

00:46NEWSBOMB

Ιράν: «Παγώσαμε τα αντίποινα μετά τη διακοπή των αμερικανικών επιθέσεων»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ο Ντίας-Κανέλ κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πολιτική γενοκτονία»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τη ζωή τους έχασαν δύο λουόμενοι σε παραλίες

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρίζει ο αέρας της Ευρώπης - Συνεχίζεται η θετική τάση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Βερολίνο: Ο πατέρας του δράστη λέει ότι ο Αμπντούλ «υπέστη πλύση εγκεφάλου - «Δεν του επέτρεπα να αφήσει μακριά γενειάδα» - Πώς σκοτώθηκε

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι ξένοι αγοραστές «ψηφίζουν» νότια Χανιά και Ρέθυμνο για αγορά βίλας

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Βακίτα: «Ψηφιακή» κιβωτός σωτηρίας από τους ερευνητές για το σπάνιο είδος κήτους που μετρά 10 μέλη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο στα Μισίρια - Εικόνες

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «απειλεί» το Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - Άνω των 325.000 οι εκκενώσεις - Σύλληψη για κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα – Καθοριστικά τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «απειλεί» το Μπορντό: Το πρωτοφανές φαινόμενο της «πυροσωρειτομελανίας» - Άνω των 325.000 οι εκκενώσεις - Σύλληψη για κλοπή 44 μπουκαλιών κρασιού

13:28LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρατερκούλα: Ιστορική στιγμή για το σπάνιο είδος πουλιού - Γέννηση έπειτα από 30 χρόνια

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Είμαι αθώος, θέλω να θρηνήσω τους ανθρώπους μου», λέει μέσα από τη φυλακή ο Ιταλός

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Βερολίνο: Ο πατέρας του δράστη λέει ότι ο Αμπντούλ «υπέστη πλύση εγκεφάλου - «Δεν του επέτρεπα να αφήσει μακριά γενειάδα» - Πώς σκοτώθηκε

21:35LIFESTYLE

Ζάκυνθος: Το βίντεο με το πιάνο στη θάλασσα που κάνει τον γύρο του κόσμου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά το «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

10:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

15:10LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης - Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ