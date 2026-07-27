Κούβα: Ο Ντίας-Κανέλ κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πολιτική γενοκτονία»

Snapshot Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατηγορεί τις ΗΠΑ για πετρελαϊκό εμπάργκο και κυρώσεις που χαρακτηρίζει «πολιτική γενοκτονία».

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση με μπλακάουτ, ελλείψεις καυσίμων και περιορισμούς σε σχολεία και υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση της Κούβας αποδίδει την κρίση στις αμερικανικές κυρώσεις, ενώ η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Αβάνα για κακοδιαχείριση και έλλειψη επενδύσεων.

Ο Ντίας-Κανέλ ζήτησε το τέλος των κυρώσεων και ευχαρίστησε τις χώρες που παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί.

Ο Κουβανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες. Snapshot powered by AI

Μετωπική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καταγγέλλοντας το πετρελαϊκό εμπάργκο και τις αυστηρές κυρώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κουβανός πρόεδρος χαρακτήρισε την αμερικανική πολιτική «πολιτική γενοκτονία» και υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον αναζητεί νέες αφορμές για να διατηρήσει την πίεση σε βάρος της Αβάνας.

Αφορμή για την αντίδρασή του στάθηκε πρόσφατη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία κατηγορεί την Κούβα για διείσδυση στην αμερικανική κυβέρνηση και για υποστήριξη ενός «πρωτοφανούς κύματος αριστερής τρομοκρατίας» στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

«Κατηγορώντας την Κούβα, δεν αναζητούν απλώς έναν αποδιοπομπαίο τράγο», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ. Όπως υποστήριξε, η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει σε έναν εξωτερικό παράγοντα τις αντιδράσεις που προκαλεί μια οικονομία η οποία «κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους».

Στο όριο η οικονομία της Κούβας

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Οι ελλείψεις καυσίμων έχουν προκαλέσει κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρο το νησί, σοβαρά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και περιορισμούς στη λειτουργία σχολείων και υπηρεσιών. Η σχολική χρονιά συντομεύτηκε, ενώ διεθνείς εταιρείες, κυρίως από τον τουριστικό και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, έχουν περιορίσει ή τερματίσει τη δραστηριότητά τους στη χώρα.

Η κουβανική κυβέρνηση αποδίδει μεγάλο μέρος της κρίσης στις αμερικανικές κυρώσεις και στον αποκλεισμό των εισαγωγών πετρελαίου. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, κατηγορεί την Αβάνα για οικονομική κακοδιαχείριση και για χρόνια έλλειψη επενδύσεων στις γερασμένες υποδομές της χώρας.

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή»

Ο Ντίας-Κανέλ εκφώνησε την ομιλία του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 73 χρόνια από την επίθεση των ανταρτών του Φιντέλ Κάστρο κατά των δυνάμεων του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα, το 1953, γεγονός που θεωρείται η απαρχή της κουβανικής επανάστασης.

Μιλώντας ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών της κυβέρνησης, ζήτησε τον τερματισμό των κυρώσεων και του πετρελαϊκού αποκλεισμού, ενώ ευχαρίστησε τις διεθνείς οργανώσεις και τις χώρες που έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και προμήθειες στο νησί.

«Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά», είπε, τονίζοντας ότι η χώρα του «δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για καμία άλλη χώρα στον κόσμο».