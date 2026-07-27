«Σαρώνει» ο Έμπολα τη ΛΔ του Κονγκό – 1.000 νέα κρούσματα σε 10 μέρες

Η επιδημία εξαπλώνεται με επίκεντρο την Ιτουρί, όπου καταγράφεται σχεδόν το 90% των περιστατικών, ενώ οι επιστήμονες επιταχύνουν τις δοκιμές εμβολίων και θεραπειών για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Σαρώνει» ο Έμπολα τη ΛΔ του Κονγκό – 1.000 νέα κρούσματα σε 10 μέρες
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  • Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ τουονγκό έχει καταγράψει 3.200 κρούσματα και 1.405 θανάτους από τα μέσα Μαΐου, με 1.000 νέα κρούσματα σε 10 μέρες.
  • Το 90% των περιστατικών εντοπίζεται στην επαρχία Ιτουρί, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υποδομών και συγκρούσεων.
  • Η κρίση επιδεινώνεται από κινητοποιήσεις υγειονομικών που ζητούν καταβολή δεδουλευμένων στα νοσοκομεία και κέντρα θεραπείας.
  • Το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό ευθύνεται για την επιδημία και δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία μέχρι στιγμής.
  • Πειραματικά εμβόλια και θεραπείες βρίσκονται σε εξέλιξη, με κλινικές δοκιμές να προγραμματίζονται σύντομα για τον περιορισμό της επιδημίας.
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Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 3.200 κρούσματα και 1.405 θανάτους από τα μέσα Μαΐου.

Η αύξηση είναι ιδιαιτέρως απότομη, καθώς το όριο των 2.000 κρουσμάτων είχε ξεπεραστεί μόλις στις 15 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές στην Κινσάσα, τα περιστατικά έχουν πλέον εντοπιστεί σε πέντε επαρχίες της χώρας.

Η νέα έξαρση πλήττει κυρίως το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, μια περιοχή που δοκιμάζεται επί δεκαετίες από συγκρούσεις, αδύναμες υποδομές και περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Στο επίκεντρο η Ιτουρί

Εστία της επιδημίας παραμένει η Ιτουρί, στα βορειοανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην επαρχία αυτή συγκεντρώνεται σχεδόν το 90% των κρουσμάτων.

Η αντιμετώπιση της κρίσης δυσχεραίνεται και από τις κινητοποιήσεις υγειονομικών, οι οποίοι ζητούν την καταβολή δεδουλευμένων σε νοσοκομεία και κέντρα θεραπείας του Έμπολα.

Οι αρχές σημειώνουν ότι η καλύτερη εργαστηριακή επιτήρηση έχει επιτρέψει ακριβέστερη καταγραφή της εξέλιξης της επιδημίας, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Αγώνας δρόμου για εμβόλιο και θεραπεία

Η 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Ένας πρώτος εθελοντής έλαβε την Παρασκευή πειραματικό εμβόλιο που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ και άλλα υποψήφια εμβόλια βρίσκονται σε ταχεία ανάπτυξη, με στόχο να αρχίσουν σύντομα κλινικές δοκιμές.

Παράλληλα, προετοιμάζονται δύο πιθανές θεραπείες, καθώς διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικές ομάδες επιχειρούν να περιορίσουν μια επιδημία που ήδη συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες που έχουν πλήξει τη χώρα.

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