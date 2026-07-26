Καθαρίζει ο αέρας της Ευρώπης - Συνεχίζεται η θετική τάση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Snapshot Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη βελτιώνεται συνεχώς λόγω της μείωσης των εκπομπών βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Την τελευταία δεκαετία, οι εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου μειώνονται κατά 3% έως 5% ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 2015, οι βιομηχανικές εκπομπές οξειδίων του θείου έχουν μειωθεί κατά 59% και οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου κατά 39%.

Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τις οδικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 40%, ενώ τα αιωρούμενα μικροσωματίδια (PM2.5) κατά 34%.

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) παρακολουθεί και αναλύει τη ρύπανση σε 120 ευρωπαϊκές πόλεις, επισημαίνοντας τη σημαντική επίδραση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών πολιτικών. Snapshot powered by AI

Συνεχή και θεαματική βελτίωση καταγράφει η ποιότητα του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι εκπομπές των κυριότερων ατμοσφαιρικών ρύπων σημειώνουν αισθητή υποχώρηση.

«Η συνολική εικόνα παραμένει θετική», υπογραμμίζεται στην ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης για την Ποιότητα του Αέρα στην Ευρώπη (2025), την οποία δημοσίευσε η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) – το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καταγράφει τα επίπεδα ρύπανσης για περισσότερα από δέκα χρόνια. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών πολιτικών, των τεχνολογικών αναβαθμίσεων, καθώς και των καθαρότερων συστημάτων στη βιομηχανία και τις μεταφορές.

Εντυπωσιακή πτώση στη δεκαετία

Τα δεδομένα της CAMS δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία οι εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου μειώνονται με ρυθμό περίπου 3% έως 5% ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι σημαντικότερες μειώσεις έχουν επιτευχθεί στους εξής τομείς:

Βιομηχανία: Από το 2015, οι βιομηχανικές εκπομπές οξειδίων του θείου έχουν υποχωρήσει κατά 59%, ενώ οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου έχουν μειωθεί κατά 39%.

Οδικές μεταφορές: Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα οχήματα σημείωσαν πτώση 40%, ενώ τα αιωρούμενα μικροσωματίδια (PM2.5) μειώθηκαν κατά 34%.

Η επίδραση του καιρού και ο ρόλος της CAMS

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αποδίδουν καρπούς. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι οι ετήσιες διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών μπορούν να επηρεάσουν παροδικά τα επίπεδα ρύπανσης, χωρίς ωστόσο να ανατρέπουν τη μακροπρόθεσμη θετική τάση.

Η CAMS αποτελεί μία από τις έξι δορυφορικές υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, η υπηρεσία θα συνεχίσει όχι μόνο να εντοπίζει τα σημεία όπου εμφανίζεται ρύπανση σε 120 ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και να αναλύει σε βάθος τους παράγοντες που την προκαλούν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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