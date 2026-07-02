Η ατμόσφαιρα της Ευρώπης «καθαρίζει» και γίνεται πιο υγιεινη - Οι καύσωνες η μεγάλη απειλή

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus  δημοσίευσε τέκθεση για τη σταθερή υποχώρηση των βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η ατμόσφαιρα της Ευρώπης «καθαρίζει» και γίνεται πιο υγιεινη - Οι καύσωνες η μεγάλη απειλή

Αριθμός ημερών με συγκεντρώσεις PM2,5 άνω των 50 μg·m⁻³ για το 2025

Copernicus
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δεκαετίες περιβαλλοντικής πολιτικής φαίνεται τελικά να αποδίδουν καρπούς, καθώς η Ευρώπη βλέπει την ποιότητα του αέρα της να συνεχίζει να βελτιώνεται σταθερά.

Παρά τα επίμονα επεισόδια ρύπανσης που εμφανίζονται κατά τόπους και απειλούν να ανακόψουν αυτή την πρόοδο, η γενική εικόνα παραμένει θετική.

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει στην τελευταία της έκθεση αξιολόγησης για το 2025 ότι, αν και ορισμένα τμήματα της ηπείρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, οι συνολικές προοπτικές είναι ενθαρρυντικές.

Η συγκεκριμένη έκθεση αναλύει τις τάσεις και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους κύριους ρύπους που ρυθμίζονται από την Οδηγία για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα, η οποία στοχεύει στην ευθυγράμμιση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις επίσημες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι παράγοντες που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα

Από το 2015, οι εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και οξειδίων του αζώτου (NOx) μειώνονται με ρυθμό περίπου 3% έως 5% ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις πιο σημαντικές και αξιοσημείωτες μειώσεις να καταγράφονται στη βαριά βιομηχανία και στις οδικές μεταφορές.

ρυποι στην ατμόσφαιρα

Εξέλιξη των εκπομπών στην ΕΕ-27 από το 2015 για τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους

Copernicus

Πάντως, την ίδια ώρα, ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τον μοναδικό κλάδο που εξακολουθεί να παράγει περισσότερες εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με το μακρινό 1990, παρουσιάζοντας καθυστέρηση στην πρόοδο σε σχέση με τη βιομηχανία, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα κτίρια, καθώς ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου της συνολικής ρύπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τάση αυτή πάντως αλλάζει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη εξέπεμψε 1,05 δισεκατομμύρια τόνους CO2 το 2024, καταγράφοντας πτώση από τους 1,1 δισεκατομμύρια τόνους του 2019, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 5%.

Η αυξανόμενη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, καθώς η υιοθέτησή τους αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, αντικαθιστώντας σταδιακά τα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ. Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρές πηγές ενέργειας συμβάλλει επίσης δραστικά στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, περισσότερο από το μισό της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η Σουηδία κατάφερε να παράξει το εντυπωσιακό 99% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καταλαμβάνοντας την κορυφή στην Ευρώπη.

Οι πιο επικίνδυνοι ρύποι για την υγεία

Το διοξείδιο του θείου είναι ένα εξαιρετικά τοξικό αέριο που απελευθερώνεται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, προκαλώντας σοβαρό ερεθισμό στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα, ενώ συμβάλλει στη δημιουργία λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων και στην εμφάνιση της όξινης βροχής.

Το οξείδιο του αζώτου έχει ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις, καθώς προκαλεί φλεγμονές στους αεραγωγούς και μειώνει τη λειτουργία των πνευμόνων, με αποτέλεσμα ακόμα και η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε αυτό να μπορεί να προκαλέσει κρίσεις άσθματος και έντονο βήχα.

Το NOx ταξινομείται ως ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, που σημαίνει ότι εγκλωβίζει τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και οδηγεί σε άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Όπως ανακοινώθηκε από την CAMS, οι βιομηχανικές εκπομπές SOx έχουν μειωθεί κατά 59%, ενώ οι εκπομπές NOx από τη βιομηχανία κατέγραψαν πτώση κατά 39%. Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές μειώθηκαν επίσης ουσιαστικά, με υποχώρηση 40% για το NOx και 34% για τα μικροσωματίδια PM2.5.

1080x899cmsv2205c5e79-b357-5026-820f-8fe4d469fd76-9817900.jpg

Αριθμός ημερών με συγκεντρώσεις PM2,5 άνω των 50 μg·m⁻³ για το 2025

Η διευθύντρια της CAMS, Laurence Rouil, δήλωσε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο και η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται χάρη στις συνεχείς προσπάθειες μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την οικιακή θέρμανση και άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας.

Η επίδραση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Καθώς όμως περιοχές της Ευρώπης πλήττονται συχνά από φονικούς καύσωνες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη ηλιοφάνεια και οι στάσιμες ατμοσφαιρικές συνθήκες δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για τον σχηματισμό όζοντος κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Αν και το όζον στη στρατόσφαιρα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας της Γης από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους όπου ζούμε και αναπνέουμε, μετατρέπεται σε έναν επικίνδυνο ρύπο που προκαλεί βλάβες στον πνευμονικό ιστό και καταστρέφει τα φυτά.

Το όζον σχηματίζεται όταν το ηλιακό φως ξεκινά χημικές αντιδράσεις στον αέρα με τη συμμετοχή άλλων ρύπων, ειδικά των οξειδίων του αζώτου. Η έκθεση της CAMS έδειξε ότι υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα που σάρωσαν την ήπειρο τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Οι παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ακραία δραστηριότητα δασικών πυρκαγιών, οι οποίες επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό την ατμόσφαιρα.

Οι ιστορικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μεταξύ 11 και 19 Αυγούστου του περασμένου καλοκαιριού έπληξαν σοβαρά την Πορτογαλία και την Ισπανία, οδηγώντας σε εκτεταμένες υπερβάσεις των ημερήσιων οριακών τιμών για τα σωματίδια PM2.5 σε πολλά τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τον Paul Hamer, εναν εκ των συντακτών της έκθεσης, οι πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 έδειξαν πόσο στενά συνδέονται αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα με την ποιότητα του αέρα. Πέρα από την αύξηση των επιπέδων των αιωρούμενων σωματιδίων στο έδαφος, τα σύννεφα καπνού συνέβαλαν στην αύξηση του όζοντος στην επιφάνεια της βόρειας Πορτογαλίας και της Ισπανίας, λόγω της απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων ουσιών που αντιδρούν στο ηλιακό φως καθώς ο καπνός μεταφέρεται από τον άνεμο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Ανησυχία στην ορεινή Αχαΐα: Συνεχόμενοι μικροσεισμοί σε Καλάβρυτα και Κλειτορια

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Από τον τσακωμό στις αγκαλιές δύο... γκολ δρόμος για Τροσάρ - Τίλεμανς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 27χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί του

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα στα Λουτρά Τρυφού

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο - Αναφορές για έναν τραυματία

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Διακομιδή 6χρονου στην Αθήνα μετά  από σοβαρό τροχαίο– Μάχη για να σωθεί το πόδι του

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

08:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

«Τους ήθελαν νεκρούς»: Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση στο Μονακό στον Ουκρανό ολιγάρχη

08:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάλεσμα της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονία Νέστορα: «Όλοι στο Ιπποκράτειο, δεν σας φοβόμαστε»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα τρόμου: Μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί- Ουκρανικές επιθέσεις, μυστικές ασκήσεις

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το αγωνιστικό Lada πωλείται σήμερα όσο μια Porsche

07:56ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυρανάκης: H μητέρα της Αφροδίτης δολοφονήθηκε, πέθανε για αντίποινα, πράσινες κινήσεις μπρος στον φόβο της κάλπης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεση κατά παραγγελία: Μαλτέζος επιχειρηματίας πλήρωσε 150.000 ευρώ για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι η νέα Στοά Αρσακείου – Πότε ξεκινά η λειτουργία της, τι περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Η τρομοκρατία σκότωσε – Νεκρή η Βάγια Νέστορα, οργή Μητσοτάκη

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεση κατά παραγγελία: Μαλτέζος επιχειρηματίας πλήρωσε 150.000 ευρώ για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

22:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα "αντιστηρίξεις"»: Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ στην υπό ανέγερση οικοδομή

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

08:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν και την Πέμπτη οι υψηλές θερμοκρασίες – Τα μελτέμια φέρνουν ανατροπές το Σαββατοκύριακο

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα τρόμου: Μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί- Ουκρανικές επιθέσεις, μυστικές ασκήσεις

07:12ΥΓΕΙΑ

Τι έδειξαν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους σταθμούς Μετρό της Αθήνας – Επιπτώσεις υγείας

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ