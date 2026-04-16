Καιρός: Γιατί η παρουσία σκόνης «καθαρίζει» την ατμόσφαιρα - Η ανάλυση Κολυδά

Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα τις τελευταίες ημέρες αποδεικνύεται πιο σύνθετη από ό,τι δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο, δημιουργώντας συχνά μια αίσθηση υπερβολής γύρω από το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Στις χαμηλές στάθμες της ατμόσφαιρας, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι. Η παρουσία τους λειτουργεί ευεργετικά, καθώς ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα, εμποδίζοντας τη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την εικόνα που παρουσιάζεται σε χάρτες και εφαρμογές, η ποιότητα του αέρα στο επίπεδο που ζούμε παραμένει σε γενικές γραμμές καλή.

Την ίδια ώρα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας επικρατεί ένα διαφορετικό μοτίβο κυκλοφορίας. Ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη, όπου και παραμένει αιωρούμενη. Το αποτέλεσμα είναι μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, ένα «πέπλο» που γίνεται ορατό κυρίως τις ώρες με έντονη ηλιοφάνεια, χωρίς όμως να μεταφράζεται σε ουσιαστική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κοντά στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι συγκεντρώσεις σκόνης κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα. Για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι τιμές δεν ξεπερνούν τα όρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία.

Παρά τα παραπάνω, η έντονη απεικόνιση του φαινομένου σε χάρτες, με δραματικούς χρωματισμούς και υπερβολικές προβολές, συχνά δημιουργεί περισσότερη ανησυχία παρά ουσιαστική ενημέρωση. Η πραγματική εικόνα είναι σαφώς πιο ήπια, με τη σκόνη να παραμένει κυρίως σε υψηλά στρώματα και την καθημερινότητα στην πόλη να μην επηρεάζεται σημαντικά.