Έκθεση: Οι 10 πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο - Επικίνδυνη η ποιότητα του αέρα

Η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων ανά τον κόσμο συνεχίζει να αναπνέει αέρα πολύ πάνω από τα ασφαλή όρια, αλλά 10 βρίσκονται στο ναδίρ της λίστας με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του AQI (Δείκτη Ποιότητας Αέρα), η οποία βασίζεται σε δεδομένα από δεκάδες χιλιάδες σταθμούς παρακολούθησης, μόνο περίπου το 17% των πόλεων πληρούν τις ετήσιες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα PM2.5.

Η Ντάκα του Μπαγκλαντές κατατάσσεται στην κορυφή των πόλεων του κόσμου με δείκτη ποιότητας αέρα (AQI) 299, στη μωβ κατηγορία ακριβώς κάτω από τα επικίνδυνα επίπεδα.

Το Δελχί της Ινδίας ακολουθεί στην 264η θέση, η Λαχόρη του Πακιστάν στην 228η και η Καλκούτα της Ινδίας στην 225η — όλες στην πολύ ανθυγιεινή περιοχή.

Το Μπισκέκ , στο Κιργιστάν (213), το Σαράγεβο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (201) και άλλες όπως η Κρακοβία στην Πολωνία (195), το Μεντάν στην Ινδονησία (194), η Βαρσοβία στην Πολωνία (180) και η Καμπούλ του Αφγανιστάν (175) συμπληρώνουν τη λίστα, κυρίως στις ανθυγιεινές ή πολύ ανθυγιεινές ζώνες (κόκκινο/μωβ).

Αυτές οι αυξημένες μετρήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι καμίνοι τούβλων, η καύση βιομάζας, η σκόνη κατασκευών — καθώς και τα εποχιακά καιρικά πρότυπα.

Μαζί, θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακά προβλήματα και μειωμένο προσδόκιμο ζωής για τους κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του AQI (Δείκτη Ποιότητας Αέρα).

Χώρες της Νότιας Ασίας και της Αφρικής κατέγραψαν μέσα επίπεδα σωματιδίων (PM2,5) τουλάχιστον δέκα φορές υψηλότερα από τον συνιστώμενο ετήσιο μέσο όρο των 5 µg/m³ του ΠΟΥ.

Το σύστημα της IQAir ενσωματώνει οθόνες σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα εδάφους που τροφοδοτούν την ζωντανή χαρτογράφηση του AQI, επιτρέποντας την καθημερινή δημόσια παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και τις ειδοποιήσεις για κινδύνους για την υγεία.

Αυτή η κατάταξη υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα της Νότιας Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και τμημάτων της Ανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για έλεγχο των εκπομπών και μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) των ΗΠΑ είναι μια κλίμακα που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για την κοινοποίηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.