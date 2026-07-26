Βακίτα: «Ψηφιακή» κιβωτός σωτηρίας από τους ερευνητές για το σπάνιο είδος κήτους που μετρά 10 μέλη

Πώς η αξονική τομογραφία υψηλής ανάλυσης επιτρέπει τη μελέτη του είδους χωρίς να κινδυνεύουν τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Βακίτα: «Ψηφιακή» κιβωτός σωτηρίας από τους ερευνητές για το σπάνιο είδος κήτους που μετρά 10 μέλη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βακίτα, το μικρότερο κητώδες στον κόσμο, έχει πληθυσμό μόλις δέκα ατόμων και απειλείται από την παράνομη αλιεία και τα δίχτυα.
  • Ερευνητές δημιούργησαν ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης ενός σκελετού βακίτας χρησιμοποιώντας αξονικές τομογραφίες και ψηφιακή φωτογραφία.
  • Τα τρισδιάστατα μοντέλα επιτρέπουν τη μελέτη του σκελετού χωρίς να κινδυνεύει το εύθραυστο πρωτότυπο δείγμα.
  • Τα δεδομένα και τα 3D αρχεία διατίθενται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας MorphoSource για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση.
  • Η επιβίωση της βακίτας στη φύση εξαρτάται από διεθνή δράση για την εξάλειψη των παράνομων διχτυών στον βιότοπό της.
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Η βακίτα, το μικρότερο κητώδες στον πλανήτη που συναντάται αποκλειστικά στα ρηχά νερά του βόρειου Κόλπου της Καλιφόρνια στο Μεξικό, βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης. Με τον άγριο πληθυσμό της να εκτιμάται πλέον σε μόλις δέκα άτομα, η επιβίωσή της απειλείται άμεσα από την παράνομη αλιεία και την εμπλοκή της σε παράνομα δίχτυα.

Το ιδιαίτερο αυτό θηλαστικό, που φτάνει μόλις τα 1,5 μέτρα μήκος και ξεχωρίζει από τους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια και το στόμα, έγινε γνωστό στην επιστημονική κοινότητα μόλις στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Παρά τις εντατικές προσπάθειες διατήρησης, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα πρωτοβουλία φέρνει χαμόγελα στην επιστημονική κοινότητα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, το SeaWorld California και την υπηρεσία NOAA Fisheries, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά λεπτομερές ψηφιακό αρχείο ενός σπάνιου σκελετού βακίτας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες απεικόνισης αιχμής.

Η ομάδα συνδύασε ιατρικές αξονικές τομογραφίες (CT), τομογραφίες υψηλής ανάλυσης micro-CT και ψηφιακή φωτογραφία για να καταγράψει το δείγμα—το οποίο είχε δωρηθεί στο μουσείο το 1966—σε κάθε του λεπτομέρεια, από τη συνολική δομή έως τη μικροσκοπική υφή των οστών.

Τα δεδομένα αυτά μετατράπηκαν σε ακριβή τρισδιάστατα μοντέλα. Έτσι, ερευνητές και φοιτητές μπορούν πλέον να μελετούν και να μετρούν τον σκελετό εικονικά, χωρίς να χρειάζεται να αγγίζουν το εύθραυστο πρωτότυπο έκθεμα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Marine Mammal Science, ενώ όλα τα δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των 3D αρχείων- διατίθενται πλέον δωρεάν μέσω της πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης MorphoSource.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αυτά τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, την έρευνα, αλλά και τη δημιουργία 3D εκτυπωμένων αντιγράφων για μουσεία και σχολικές αίθουσες. Μετατρέποντας ένα σπάνιο φυσικό δείγμα σε ένα μόνιμο, κοινόχρηστο ψηφιακό αρχείο, διευρύνεται η πρόσβαση στη γνώση για το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό του κόσμου.

Παρ' όλα αυτά, η πραγματική επιβίωση του είδους στη φύση εξαρτάται από την άμεση και συντονισμένη διεθνή δράση για την οριστική εξάλειψη των παρανόμων διχτυών στο βιότοπό της, μια προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τη στήριξη διεθνών οργανισμών.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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