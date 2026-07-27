Συρία: O αλ Σάρα επιδιώκει συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ χωρίς υποχώρηση στο Γκολάν

Snapshot Ο Αχμάντ αλ Σάρα επιβεβαίωσε την επιδίωξη της Συρίας για συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με διεθνή συμμετοχή.

Μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη ειρήνη στην περιοχή.

Η Συρία δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση απειλών από ένοπλες ομάδες στα ανατολικά σύνορα με το Ιράκ. Snapshot powered by AI

Την επιδίωξη της Συρίας να καταλήξει σε συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών, επιβεβαίωσε ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

Όπως ανέφερε, μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια συνολικότερη ειρηνευτική διευθέτηση. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Δαμασκός δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Σύρος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της χώρας, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών από ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των συνόρων με το Ιράκ.