Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατ. μικροοφειλέτες

Ελεύθερος Τύπος: Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα

Τα Νέα: Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα...

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου

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