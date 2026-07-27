Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατ. μικροοφειλέτες
Ελεύθερος Τύπος: Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα
Τα Νέα: Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα...
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου
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