«Κοιμηθείτε ήσυχοι... δεν θα στήσει κάλπες ο Μητσοτάκης – Αδιατάρακτα τα μπάνια του λαού

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχεδιάζει πρόωρες εκλογές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι τηλεοπτικές κόντρες θα παγώσουν για το καλοκαίρι, με τους πολιτικούς να απολαμβάνουν διακοπές.

Από τον Σεπτέμβριο, τα θέματα όπως η ακρίβεια και το κόστος ζωής θα επανέλθουν στο επίκεντρο.

Οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν οικονομικές επιβαρύνσεις μετά τις διακοπές, που θα επηρεάσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το μόνο που θα στηθεί το καλοκαίρι είναι οι ομπρέλες στις παραλίες και όχι εκλογικές κάλπες. Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ετοιμάζει κάλπες μέσα στο κατακαλόκαιρο. Οι ξαπλώστρες δεν θα αντικατασταθούν από παραβάν και τα αντιηλιακά δεν θα δώσουν τη θέση τους στα ψηφοδέλτια.

Τα μπάνια του λαού παραμένουν… αδιατάρακτα. Και μαζί τους, φυσικά, και τα μπάνια των πολιτικών, που θα συνεχίσουν απτόητοι τις βουτιές τους σε νησιά, παραλίες και εξοχικά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις τηλεοπτικές κόντρες και τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Από τον Σεπτέμβριο, όμως, τέλος η ανεμελιά. Τα κεφάλια μέσα για κυβέρνηση, αντιπολίτευση και πολίτες. Η επιστροφή στην καθημερινότητα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο την ακρίβεια, το κόστος ζωής, τους φουσκωμένους λογαριασμούς και τα έξοδα των διακοπών που θα έχουν αφήσει… αποτύπωμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Με άλλα λόγια, τον Αύγουστο οι περισσότεροι θα μετρούν μπάνια, από τον Σεπτέμβριο θα μετρούν αποδείξεις. Και τότε η γνωστή γκρίνια θα επιστρέψει δριμύτερη, γιατί οι διακοπές μπορεί να τελειώνουν με ωραίες φωτογραφίες, αλλά ο λογαριασμός δεν μένει ποτέ… στις αναμνήσεις.

Μέχρι τότε, λοιπόν, αφήστε στην άκρη τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Το μόνο που πρόκειται να στηθεί τις επόμενες εβδομάδες είναι οι ομπρέλες στις παραλίες οι οποίες κοστίζουν και μια περιουσία. Οι κάλπες μπορούν να περιμένουν.

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