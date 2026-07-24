Μητσοτάκης: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο - Συνεχίζουμε το έργο μας»

Για ακόμα μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Σε συνέντευξή του στο Open o πρωθυπουργός δήλωσε ότι η «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα 4ετές πρόγραμμα με πολλά σημαντικά έργα υποδομής, όπως ο Ε-65, ένας αυτοκινητόδρομος που πιστεύω θα αλλάξει τη μοίρα της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένα έργο που παραδίδουμε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Υλοποιούμε επομένως το πρόγραμμα μας όπως έχουμε δεσμευτεί. Για την κινητικότητα που λέτε, η κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της επειδή είναι στο τελευταίο έτος. Μη βγάζετε συμπεράσματα από την κινητικότητα. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει».

«Είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις» τόνισε σχετικά με τις προτάσεις τις αντιπολίτευσης και κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη.

Για την ακρίβεια τόνισε: «Η ακρίβεια είναι μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Η οριζόντια μείωση ΦΠΑ ευνοεί και τους πλούσιους και αυτούς που έχουν ανάγκη. Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που του έχουν περισσότερο ανάγκη»

Για το ζήτημα της στέγης ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Το πρόβλημα δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων αλλά στην ενοικίαση»

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