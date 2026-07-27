Αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης: Βίντεο με ξυλοδαρμό και διάλογοι με απειλές - «Θα φας ξύλο»

Snapshot Βίντεο δείχνει το αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη να ξυλοκοπεί άγρια έναν άνδρα σε καφετέρια παρουσία μαυροφορεμένων ανδρών.

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν εκβιασμό εργολάβου με απαίτηση 20.000 ευρώ και απειλές κατά του δημάρχου Χανίων από εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Ένας αστυνομικός απειλούσε τον δήμαρχο Χανίων με ξυλοδαρμό, ενώ υπήρχαν ενδείξεις εμπλοκής αστυνομικών στο κύκλωμα.

Ιατροδικαστής και τοξικολόγος φέρονται να εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις έναντι αμοιβής για ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.

Οι κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων ιατροδικαστή και τοξικολόγου, οδηγούνται εκ νέου στα δικαστήρια των Χανίων για απολογία. Snapshot powered by AI

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καταγράφεται να ξυλοκοπεί άγρια έναν άνδρα μέσα σε καφετέρια. Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από μαυροφορεμένους άνδρες, επιτίθεται με μπουνιές στο θύμα, το ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να το χτυπά αλύπητα, αδιαφορώντας για τους έντρομους θαμώνες.

Πρόκειται για τον προφυλακισμένο πλέον κατηγορούμενο, ο οποίος περιλαμβάνεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων. Αντικείμενο της συζήτησής τους ήταν η υπόθεση εκβιασμού εργολάβου, από τον οποίο τα μέλη της μαφίας απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.

– Κατηγορούμενος: Έχω βρει τον μπελά μου.

– Αστυνομικός: Τι έπαθες;

– Κατηγορούμενος: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί, θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

– Αστυνομικός: Χμ…

– Κατηγορούμενος: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή, λίγο λίγο, έτσι να, πως μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς.

Οι απειλές κατά του δημάρχου Χανίων

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι και ο διάλογος για τον δήμαρχο Χανίων, τον οποίο απειλούσε ένας από τους τρεις εμπλεκόμενους αστυνομικούς στο κύκλωμα:

– Αστυνομικός: Τι κάνεις;

– Κατηγορούμενος: Τι να κάνω, τσι γ… χθες όλους, συγγνώμη κιόλας έτσι όπως κράζουμε αλλά με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος χ…, του λέω μη διανοηθείς ούτε την Αστυνομία του λέω να πάρεις τηλέφωνο.

– Αστυνομικός: Ναι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για μερικές μέρες δεν κάνουν τίποτα.

– Κατηγορούμενος: Α, σε πήρε.

– Αστυνομικός: Ναι, με πήρε το βράδυ.

– Κατηγορούμενος: Ναι αφού το γ… εγώ, το γ…, και πήγαν σήμερα το πρωί οι εργολάβοι και πήραν τα λάστιχα. Άκου τώρα ρε συ. Ρε φίλε τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο όχι εγώ.

– Αστυνομικός: Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο.

Στα δικαστήρια ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Παράλληλα, η οργάνωση φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια της στον ιατρικό και δικαστικό χώρο. Ιατροδικαστής και τοξικολόγος φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν ψευδείς γνωματεύσεις έναντι αμοιβής, προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε τρίτους.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που καταγράφηκε μεταξύ δικηγόρου και τοξικολόγου:

– Δικηγόρος: 600 από τον καθένα;

– Τοξικολόγος: Μαζί να τα βάλεις.

– Δικηγόρος: Μπορώ να το παλέψω εκεί, ωραία 600 από τον καθένα θα πω.

– Τοξικολόγος: Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

– Δικηγόρος: Ωραία, 6 κατοστάρικα από τον καθένα, 1.200 σύνολο.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται εκ νέου αύριο στα δικαστήρια των Χανίων προκειμένου να απολογηθούν.

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