ΠΑΣΟΚ: Μία έδρα, δύο υποψηφιότητες στη Δυτική Αθήνα – Η μάχη Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου

Η ήπια μεν, αλλά σαφής και δημόσια αντιπαράθεση του Λευτέρη Καρχιμάκη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου την περασμένη εβδομάδα για τον νόμο Πιερρακάκη δεν αποτυπώνει μόνο μια διαφορετική προσέγγιση δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Μία έδρα, δύο υποψηφιότητες στη Δυτική Αθήνα – Η μάχη Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου
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  • Στη Δυτική Αθήνα το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να διαθέτει μία εκλόγιμη έδρα, με δύο υποψηφιότητες, του Λευτέρη Καρχιμάκη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου, που θα ανταγωνιστούν σκληρά.
  • Η Νάντια Γιαννακοπούλου διαφοροποιήθηκε δημόσια από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον νόμο Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει κομματική απόφαση για την κατάργησή του.
  • Ο Λευτέρης Καρχιμάκης υποστηρίζει την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 16 και αντικατάσταση του νόμου Πιερρακάκη με νέο θεσμικό πλαίσιο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
  • Η μάχη στη Δυτική Αθήνα έχει πολιτική σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς αφορά την επανασύνδεση με λαϊκά και μεσαία στρώματα σε μια περιφέρεια με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
  • Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ κοντά στο 10%-11%, με χαμηλότερη επιρροή στη Δυτική Αθήνα, καθιστώντας αβέβαιη την εκλογή δεύτερου βουλευτή από την περιοχή.
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Αντιθέτως δίνει και το στίγμα ενός πολιτικού ανταγωνισμού κομβικής σημασίας που αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα, αυτό της μάχης για την έδρα του κόμματος την περιφέρεια Δυτικής Αθήνας.

Η υποψηφιότητα του Λευτέρη Καρχιμάκη στη συγκεκριμένη περιφέρεια τον φέρνει απέναντι στη σημερινή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, η πιθανότητα εκλογής και των δύο εμφανίζεται περιορισμένη, με αποτέλεσμα κάθε πολιτική διαφοροποίηση, δημόσια παρέμβαση ή πρωτοβουλία τους να αποκτά αναπόφευκτα και πολιτική και εκλογική διάσταση.

Χώρος μόνο για ένα πρόσωπο

Οι τελευταίες πανελλαδικές μετρήσεις τοποθετούν το ΠΑΣΟΚ κοντά στο 10%-11%, ενώ η εκλογική του επιρροή στον Δυτικό Τομέα παραμένει χαμηλότερη από τον πανελλαδικό του μέσο όρο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι η περιφέρεια θα διαθέτει μία εκλόγιμη θέση για το κόμμα, εκτός εάν το ΠΑΣΟΚ καταγράψει σημαντική άνοδο μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Η εκτίμηση αυτή μετατρέπει τη συνύπαρξη των δύο στελεχών στο ψηφοδέλτιο σε μία από τις δυσκολότερες εσωκομματικές αναμετρήσεις. Η κ. Γιαννακοπούλου διαθέτει το πλεονέκτημα της βουλευτικής παρουσίας και της πολυετούς δραστηριοποίησης στην περιοχή. Ο κ. Καρχιμάκης, από την άλλη πλευρά, έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται κοντά στην ηγεσία του κόμματος και ενίσχυσε την εσωκομματική του θέση με την πρωτιά του στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή.

Η διαφοροποίηση της Γιαννακοπούλου

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημόσια διαφοροποίηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου από τη γραμμή που έχει διατυπώσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Πιερρακάκη.

Η βουλευτής του Δυτικού Τομέα επανέλαβε ότι η προσωπική της θέση υπέρ του νόμου είναι γνωστή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει απόφαση κομματικού οργάνου για την κατάργησή του.

«Δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση οργάνου για τον νόμο Πιερρακάκη. Σίγουρα στην ΚΟ δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο στην ΚΟ», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε αντίθεση με τις δημόσιες αναφορές τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και των αρμόδιων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν ταχθεί υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και της αντικατάστασης του νόμου Πιερρακάκη από ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο για μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Η παρέμβαση της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία το 2023 ήταν και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διαβάζεται και υπό το πρίσμα της επερχόμενης μάχης του σταυρού. Η διαφοροποίησή της σε ένα ζήτημα με έντονα ιδεολογικά χαρακτηριστικά τής επιτρέπει να διαμορφώσει ένα διακριτό πολιτικό προφίλ, απευθυνόμενη σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο που υπάρχει εντός του ΠΑΣΟΚ και οριοθετούμενη από τον βασικό εσωκομματικό της αντίπαλο. Πιθανώς δηλαδή, με τη διακριτή της θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να επιθυμεί να κατοχυρώσει εκ νέου διαφορετική οπτική στο θέμα, με το βλέμμα σε πιθανές εξελίξεις μετά τις εκλογές. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αν και πράγματι στο παρελθόν η ίδια είχε εκφραστεί θετικά για τον νόμο Πιερρακάκη, τελικά τον καταψήφισε στη Βουλή ακολουθώντας την κομματική θέση.

Ο Καρχιμάκης με την επίσημη γραμμή

Η απάντηση του Λευτέρη Καρχιμάκη ήταν άμεση, με τον ίδιο να κινείται εντός της γραμμής που έχει παρουσιάσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: Αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτρέπονται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, και ξήλωμα του νόμου Πιερρακάκη, για να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Προγράμματος.

Πρόσθεσε ότι το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για τα ιδρύματα και τους φοιτητές που υπάρχουν ήδη, αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και απαγόρευση της κερδοσκοπικής λειτουργίας από επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού.

Με την τοποθέτησή του ο κ. Καρχιμάκης εμφανίστηκε ως εκφραστής της επίσημης πολιτικής και προγραμματικής θέσης του κόμματος. Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο του νόμου, αλλά αποτυπώνει και τις διαφορετικές στρατηγικές με τις οποίες οι δύο υποψήφιοι θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

Η σημασία της Δυτικής Αθήνας

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, ο Δυτικός Τομέας έχει ευρύτερη πολιτική σημασία. Πρόκειται για μία περιφέρεια με πυκνοκατοικημένους δήμους και ως επί το πλείστον «λαϊκές γειτονιές», όπου κυριαρχούν ζητήματα όπως η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η εργασία και η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Συνεπώς, η εκλογική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ στις συγκεκριμένες γειτονιές αποτελεί και «στοίχημα» για την επανασύνδεσή του με λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε στον Δυτικό Τομέα 8,92% και εξέλεξε μία βουλευτή, τη Νάντια Γιαννακοπούλου. Στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό του κόμματος στην περιοχή αυξήθηκε στο 10,05%, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται μέχρι σήμερα μια δημοσκοπική μεταβολή που να καθιστά ασφαλή την εκλογή δεύτερου βουλευτή.

Εφόσον λοιπόν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ παραμείνουν κοντά στα σημερινά επίπεδα, η κάλπη της Δυτικής Αθήνας θα κρίνει, πιθανότατα, ποιος θα είναι ο μοναδικός βουλευτής του κόμματος σε μία από τις πλέον κρίσιμες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου.

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