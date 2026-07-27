Οι επτά άξονες του ΠΑΣΟΚ για νέα εθνική στρατηγική στη ναυτιλία

Η πλήρης πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναδιοργάνωση του χώρου της ναυτιλίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι επτά άξονες του ΠΑΣΟΚ για νέα εθνική στρατηγική στη ναυτιλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική στρατηγική στη ναυτιλία, με δεκαετή ορίζοντα, συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του κόμματος στη Χίο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασικό στόχο τη σύνδεση της ναυτιλίας με την οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια, τη νησιωτικότητα και τη διεθνή παρουσία της χώρας. Όπως ανέφερε, η ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά στη νέα διεθνή πραγματικότητα συνδέεται και με τη γεωπολιτική ισχύ και την ασφάλεια.

«Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε μια νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική», είπε, περιγράφοντας «ένα εθνικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας», το οποίο θα διαθέτει «σαφείς προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκονται επτά βασικές προτεραιότητες:

• Ενίσχυση της ελληνικής σημαίας και αντιστροφή της συρρίκνωσης του εθνικού νηολογίου, μέσα από τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και πλήρως ψηφιακού συστήματος, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ναυτιλιακής κοινότητας.

• Ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, με σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, νέα προγράμματα σπουδών, ψηφιακά εργαστήρια, προσομοιωτές και διαρκή επαγγελματική κατάρτιση.

• Αναδιοργάνωση του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και σχέδιο χρηματοδότησης για την πράσινη ανανέωση του στόλου, χωρίς το κόστος να μετακυλίεται στους επιβάτες.

• Ανασχεδιασμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου, με σταθερή χρηματοδότηση, αντικειμενικά κριτήρια και στόχο τη μείωση του κόστους της νησιωτικότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

• Νέο εθνικό σχέδιο λιμενικής πολιτικής, με ισχυρά Λιμενικά Ταμεία, ανεξάρτητη εποπτεία και σύγχρονες υποδομές.

• Ενίσχυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, πλήρης ψηφιοποίηση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

• Ενεργότερη παρουσία της Ελλάδας στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για τη ναυτιλία, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Επένδυση στη ναυτική εκπαίδευση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στην αναβάθμιση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

«Θέλουμε σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Με ψηφιακά εργαστήρια και προσομοιωτές της τελευταίας τεχνολογίας. Με στενή συνεργασία της ναυτιλιακής κοινότητας, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι «να ξανακάνουμε το ναυτικό επάγγελμα ελκυστικό για τη νέα γενιά», υποστηρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.

Αναδιοργάνωση της ακτοπλοΐας

Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται επίσης η αναδιοργάνωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με τον πρόεδρο του κόμματος να χαρακτηρίζει την ακτοπλοΐα δημόσιο αγαθό και προϋπόθεση κοινωνικής και εθνικής συνοχής.

Το σχέδιο προβλέπει διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς, καθώς και χρηματοδότηση της πράσινης ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. «Το κόστος της μετάβασης να μη μετακυλιστεί στους πολίτες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Νέο σχέδιο για τα λιμάνια

Για τα λιμάνια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη διαμόρφωση ενός νέου εθνικού σχεδίου λιμενικής πολιτικής, με ανεξάρτητη εποπτεία, βιώσιμα Λιμενικά Ταμεία και υποδομές που θα συνδέονται με το εμπόριο, την ενέργεια, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Τα λιμάνια δεν είναι απλώς οικονομικές υποδομές. Είναι στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, μοχλοί περιφερειακής ανάπτυξης, πύλες εμπορίου, συνδεσιμότητας και εθνικής ισχύος», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ο στόχος της πρότασης είναι «μια ναυτιλία πιο ανταγωνιστική, μια νησιωτική Ελλάδα πιο ισχυρή, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό» και μια χώρα που θα αξιοποιεί τη θάλασσα ως στρατηγικό της πλεονέκτημα.

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