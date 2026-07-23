ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

Snapshot Η Νάντια Γιαννακοπούλου αμφισβητεί την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη κατάργηση και αντικατάσταση του νόμου Πιερρακάκη.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης επιβεβαιώνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και το ξήλωμα του νόμου Πιερρακάκη για νέο πλαίσιο μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα θέτει αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και δεν θα επιτρέπει κερδοσκοπία από ξένα funds.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, εντοπίζοντας έλλειψη σοβαρού ακαδημαϊκού σχεδιασμού και επενδύσεων στην περιφέρεια.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τον νόμο Πιερρακάκη υπεύθυνο για τη δημιουργία υβριδικών θεσμών με αμφίβολη ακαδημαϊκή ποιότητα και επιμένει στην επαναξιολόγηση και πιθανή μη ανανέωση αδειών λειτουργίας. Snapshot powered by AI

Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκάλεσε μεν την πρώτη επίσημη ρήξη ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο φαίνεται ότι το θέμα προκαλεί αναταράξεις και εντός του ΠΑΣΟΚ, όπου τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει διαμάχη για το θέμα του νόμου Πιερρακάκη.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 16, με ρητή αναφορά στη λειτουργία μόνο μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι βρίσκει όλες τις πλευρές σύμφωνες, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι είναι το τι θα γίνει με τον νόμο Πιερρακάκη στον οποίο έχει βασιστεί η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα.

Αν και από το ΠΑΣΟΚ επισήμως εκφράζεται η θέση ότι προτίθεται να αλλάξει πλήρως τον νόμο Πιερρακάκη, τον οποίο άλλωστε είχε καταψηφίσει το κόμμα, σε χθεσινή της συνέντευξη στο Action24 η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε ξανά τη συμφωνία της με τον συγκεκριμένο νόμο και αμφισβήτησε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να τον καταργήσει και να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλο.

«Έχω διατυπώσει ποια είναι η προσωπική μου πάγια θέση για τον νόμο Πιερρακάκη» είπε αρχικά εξηγώντας ότι ήταν υπέρ του. «Δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση οργάνου για τον νόμο Πιερρακάκη. Σίγουρα στην ΚΟ σίγουρα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου, αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο στην ΚΟ», τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου αμφισβητώντας την εκπεφρασμένη θέση του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση Καρχιμάκη

Η απάντηση ήρθε σήμερα από τον επικεφαλής της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: Αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να επιτρέπονται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και ξήλωμα του νόμου Πιερρακάκη για να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με μεταβατικές διατάξεις για τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές που υπάρχουν ήδη».

Μάλιστα έγινε και πιο συγκεκριμένος για τον τρόπο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, δίνοντας έτσι και μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενο του νόμου που θα αντικαταστούσε τον νόμο Πιερρακάκη: «Θα υπάρχουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λειτουργούν με πολύ αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και τα οποία θα είναι μη κερδοσκοπικά. Το εικοσαχίλιαρο και το εικοσπενταχίλιαρο για να κερδοσκοπεί κάποιο fund εκτός Ελλάδος δε θα το επιτρέψουμε».

Έντονη κριτική από Ανδρουλάκη

Πράγματι, κατά την πρόσφατη ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο που η κυβέρνηση επέτρεψε την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αναφερόμενος επί της ουσίας στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν «μήπως τελικά ο στόχος τους ήταν να «πανεπιστημοποιήσουν» τα κολλέγια; Αυτό ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση, η μεγάλη αλλαγή; Πού είναι τα campus; Πού είναι οι μεγάλες επενδύσεις; Και στην περιφέρεια, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πού είναι οι προδιαγραφές, η ουσιαστική αξιολόγηση, οι πραγματικές εγγυήσεις;». Όπως είπε, στον αντίποδα, «η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι μια άναρχη αγορά τίτλων, που πολλές φορές, δυστυχώς, είναι χωρίς αντίκρισμα».

Πάντως και θεσμικά το ΠΑΣΟΚ εκφράζει σε όλους τους τόνους την αντίθεσή του με τον νόμο Πιερρακάκη. Σε πολύ πρόσφατη δήλωσή του υπ. Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, αναφέρεται ότι «ο νόμος Πιερρακάκη [...] δημιούργησε ένα υβριδικό θεσμικό μόρφωμα, τα Ν.Π.Π.Ε., ώστε να λειτουργήσουν στην πράξη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αμφίβολης ακαδημαϊκής ποιότητας. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με την κυβέρνηση και καταψήφισε τον νόμο». Ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «για το ΠΑΣΟΚ τετελεσμένα δεν υπάρχουν» τόνισε ότι «τα Ν.Π.Π.Ε. θα κληθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, με διαδικασία επαναξιολόγησης, ανανέωσης ή μη της άδειας και φυσικά με προστασία των ήδη φοιτούντων. Είναι προφανές ότι όποια ιδρύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως πανεπιστήμια».

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