ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

Η Γιαννακοπούλου αμφισβητεί την επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για ξήλωμα και αντικατάσταση του νόμου Πιερρακάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νάντια Γιαννακοπούλου αμφισβητεί την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη κατάργηση και αντικατάσταση του νόμου Πιερρακάκη.
  • Ο Λευτέρης Καρχιμάκης επιβεβαιώνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και το ξήλωμα του νόμου Πιερρακάκη για νέο πλαίσιο μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
  • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα θέτει αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και δεν θα επιτρέπει κερδοσκοπία από ξένα funds.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, εντοπίζοντας έλλειψη σοβαρού ακαδημαϊκού σχεδιασμού και επενδύσεων στην περιφέρεια.
  • Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τον νόμο Πιερρακάκη υπεύθυνο για τη δημιουργία υβριδικών θεσμών με αμφίβολη ακαδημαϊκή ποιότητα και επιμένει στην επαναξιολόγηση και πιθανή μη ανανέωση αδειών λειτουργίας.
Snapshot powered by AI

Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκάλεσε μεν την πρώτη επίσημη ρήξη ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο φαίνεται ότι το θέμα προκαλεί αναταράξεις και εντός του ΠΑΣΟΚ, όπου τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει διαμάχη για το θέμα του νόμου Πιερρακάκη.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του άρθρου 16, με ρητή αναφορά στη λειτουργία μόνο μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι βρίσκει όλες τις πλευρές σύμφωνες, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι είναι το τι θα γίνει με τον νόμο Πιερρακάκη στον οποίο έχει βασιστεί η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα.

Αν και από το ΠΑΣΟΚ επισήμως εκφράζεται η θέση ότι προτίθεται να αλλάξει πλήρως τον νόμο Πιερρακάκη, τον οποίο άλλωστε είχε καταψηφίσει το κόμμα, σε χθεσινή της συνέντευξη στο Action24 η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε ξανά τη συμφωνία της με τον συγκεκριμένο νόμο και αμφισβήτησε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να τον καταργήσει και να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλο.

«Έχω διατυπώσει ποια είναι η προσωπική μου πάγια θέση για τον νόμο Πιερρακάκη» είπε αρχικά εξηγώντας ότι ήταν υπέρ του. «Δεν γνωρίζω να υπάρχει απόφαση οργάνου για τον νόμο Πιερρακάκη. Σίγουρα στην ΚΟ σίγουρα δεν έχει συζητηθεί η κατάργηση του νόμου, αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο στην ΚΟ», τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου αμφισβητώντας την εκπεφρασμένη θέση του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση Καρχιμάκη

Η απάντηση ήρθε σήμερα από τον επικεφαλής της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και την έχει πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: Αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να επιτρέπονται μόνο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και ξήλωμα του νόμου Πιερρακάκη για να φέρουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με μεταβατικές διατάξεις για τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές που υπάρχουν ήδη».

Μάλιστα έγινε και πιο συγκεκριμένος για τον τρόπο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, δίνοντας έτσι και μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενο του νόμου που θα αντικαταστούσε τον νόμο Πιερρακάκη: «Θα υπάρχουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λειτουργούν με πολύ αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και τα οποία θα είναι μη κερδοσκοπικά. Το εικοσαχίλιαρο και το εικοσπενταχίλιαρο για να κερδοσκοπεί κάποιο fund εκτός Ελλάδος δε θα το επιτρέψουμε».

Έντονη κριτική από Ανδρουλάκη

Πράγματι, κατά την πρόσφατη ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο που η κυβέρνηση επέτρεψε την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αναφερόμενος επί της ουσίας στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν «μήπως τελικά ο στόχος τους ήταν να «πανεπιστημοποιήσουν» τα κολλέγια; Αυτό ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση, η μεγάλη αλλαγή; Πού είναι τα campus; Πού είναι οι μεγάλες επενδύσεις; Και στην περιφέρεια, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πού είναι οι προδιαγραφές, η ουσιαστική αξιολόγηση, οι πραγματικές εγγυήσεις;». Όπως είπε, στον αντίποδα, «η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι μια άναρχη αγορά τίτλων, που πολλές φορές, δυστυχώς, είναι χωρίς αντίκρισμα».

Πάντως και θεσμικά το ΠΑΣΟΚ εκφράζει σε όλους τους τόνους την αντίθεσή του με τον νόμο Πιερρακάκη. Σε πολύ πρόσφατη δήλωσή του υπ. Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, αναφέρεται ότι «ο νόμος Πιερρακάκη [...] δημιούργησε ένα υβριδικό θεσμικό μόρφωμα, τα Ν.Π.Π.Ε., ώστε να λειτουργήσουν στην πράξη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αμφίβολης ακαδημαϊκής ποιότητας. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με την κυβέρνηση και καταψήφισε τον νόμο». Ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «για το ΠΑΣΟΚ τετελεσμένα δεν υπάρχουν» τόνισε ότι «τα Ν.Π.Π.Ε. θα κληθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, με διαδικασία επαναξιολόγησης, ανανέωσης ή μη της άδειας και φυσικά με προστασία των ήδη φοιτούντων. Είναι προφανές ότι όποια ιδρύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως πανεπιστήμια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Σταυριανός: Πέθανε στα 77 του ο συνθέτης και λογοτέχνης

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Σε πύρινο κλοιό η Γαλλία: Πάνω απο 20.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έως 30 Ιουλίου η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

14:23LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Ποζάρει τοπλες στην παραλία και διαφημίζει τα... πατατάκια της - Βίντεο

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μισή «κωλοτούμπα» από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά ΑΕΙ, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 γιατί θέλει να κλείσει το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

14:11ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα», πύραυλοι HELLFIRE, αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ, μεταγωγικά C-390: Τα 10+1 εξοπλιστικά προγράμματα αξίας €4,2 δισ. που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

14:08ANNOUNCEMENTS

Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

13:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: Φθίνουσα η πορεία της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες στην Ελλάδα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 51 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

13:52LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη - «Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε»

13:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Δεν θέλω παιδιά, έχω σχέση με ένα chatbot» - Η Κίνα απαγορεύει τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google - «Θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε εφαρμογές που αγαπούν οι Ευρωπαίοι»

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ