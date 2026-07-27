Στα stress test του δημοσίου χρέους πάμε καλά, Και στα αμυντικά το ίδιο, Και στην UNESCO σκίζουμε

Βαθαίνει το καλοκαίρι. Πέφτουν οι ρυθμοί στη δουλειά. Οι επισκέπτες αραιώνουν επιθυμώντας κι αυτοί οι καημένοι να πάρουν μερικές ανάσες πριν ξαναρχίσει η τρέλα. Η οποία τρέλα μετακομίζει στα λιμάνια και τ’ αεροδρόμια. Δεν βγαίνω πια καθόλου απ’ την σπηλιά μου. Μόνο λίγο πριν την αυγή για πρωινή δροσιά. Σ’ αυτό το ακίνητο σκηνικό, ένα πραγματικά σημαντικό νέο είναι η καλή επίδοση της Ελλάδας στην αξιολόγηση του ESM, σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών κρατών σε ακραία σενάρια. Μιλάμε για το χρέος.

Παρένθεση.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας οφείλει την ύπαρξή του σ’ εμάς. Είναι ο ύστατος δανειστής των κρατών της ευρωζώνης, και γεννήθηκε το 2012, στην θέση του προσωρινού EFSF που δημιουργήθηκε άρον άρον όταν η χώρα χρεοκόπησε. Ήταν οι εποχές που ο Γαπ πήγαινε Καστελόριζο, και στις συναντήσεις με τους ομολόγους τους έλεγε συνέχεια ότι δεν θέλουμε λεφτά. Μετά αποδείχτηκε ότι θέλαμε και πολλά μάλιστα, αλλιώς ούτε μισθοί, ούτε συντάξεις, ούτε τα γύρω γύρω είχαμε να πληρώσουμε γιατί μας κατάπιε το χρέος και δεν μας δάνειζε κανείς άλλος στη γη.

Παρένθεση τέλος,

Αυτός ο ESM λοιπόν έκανε ένα τεστάκι για να δει τι θα γίνει με το χρέος των χωρών που έχουν ευρώ σε νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και άνοδο των τιμών ενέργειας με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των τιμών των αμερικανικών μετοχών και ομολόγων, από την οποία θα υποστούν ζημιές και οι Ευρωπαίοι επενδυτές. Δύο σοκ μαζί.

Είμαστε το άσπρο πρόβατο

Σ’ αυτή την κατάσταση λοιπόν, το δημόσιο χρέος θα αυξανόταν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης το 2035, με εξαίρεση την Ελλάδα

και την Κύπρο, όπου θα μειωνόταν. Έτσι κι αλλιώς το χρέος της ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία και να φτάσει στο 103% του ΑΕΠ από σχεδόν 90% πέρυσι, λόγω του δημογραφικού, της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ, της αύξησης του κόστους δανεισμού και των υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης.

Αυτές είναι οι δημοσιονομικές επιτυχίες τις οποίες αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου,

και θα χρησιμοποιηθούν αρκούντως τους επόμενους προεκλογικούς μήνες.

Το α' τρίμηνο του 2026, το ελληνικό χρέος μειώθηκε στο 143,5% του ΑΕΠ, από 152,9% πέρυσι.

Λεφτά

Το χρέος και τα λεφτά γενικώς κινούν τα σύμπαν. Μαζί τους παίζουν οι ηγέτες είτε συνετά, είτε επιπόλαια, είτε και απειλητικά.

"Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ", διαμήνυσε ο Πρόεδρος Τραμπ μετά τα χτυπήματα των αξιαγάπητων Χούθι σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια.

Ο Πρόεδρος έκανε έξαλλους τους Ιρανούς. "Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο" απάντησε εμφανώς συγχυσμένος ο ΥΠΕΞ Αραγτσί. Την ίδια στιγμή, με το χτύπημα των Ουκρανών σε πλοία που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στην Μαύρη θάλασσα, αυτοί οι δύο φαινομενικά ασύνδετοι πόλεμοι, μοιάζει να ψάχνουν τρόπο να ενωθούν.

Κακό.

Έχουμε Ασπίδα

Σ’ αυτό το ζοφερό σκηνικό, εκτός από τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά, καλό είναι να έχεις και ασπίδα. Σαν αυτή, του Αχιλλέα, το ελληνικό Iron Dome αξίας 4,2 δις που πέρασε πρόσφατα στο ΚΥΣΕΑ από το Νίκο Δένδια.

Δεν το προσέξαμε μόνο εμείς. Το πρόσεξαν και άλλοι.

Όπως σημείωσε το γερμανικό Focus, -ναι, αυτό που έβαζε εξευτελιστικους τίτλους το 2010

όπως, ‘Ζητιάνοι στην ευρωζώνη’ και ‘θα μας κοστίσουν οι Έλληνες τα λεφτά μας’-, για την Ασπίδα του Αχιλλέα: «Στόχος είναι η αποτροπή της Τουρκίας, γείτονας χώρας και εταίρου στο ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τεταμένες σχέσεις με την Άγκυρα, μεταξύ άλλων λόγω των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων σε οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή καθιστά επίσης την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη από τους παραδοσιακούς εταίρους της στον τομέα των εξοπλισμών. Μέχρι τώρα, η Αθήνα προμηθευόταν τον αμυντικό της εξοπλισμό κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία.Ενώ αυτές οι σχέσεις παραμένουν σημαντικές, η Ελλάδα αποκτά έτσι νέους εταίρους. Με το επενδυτικό πρόγραμμα, η χώρα προσπαθεί να καλύψει το κενό στον τομέα των εξοπλισμών που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Μεταξύ 2009 και 2018, ο αμυντικός προϋπολογισμός είχε παγώσει".

Τα λεφτά μας, τώρα που δεν γίνονται ¨λεφτά τους’, κάπως τσούζουν.

Υποτονικά

Τώρα μην περιμένετε να συζητήθηκαν ολ’ αυτά στα πηγαδάκια της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό, το βράδυ της Παρασκευής. Η ξαφνική βροχή που έφερε τον εορτασμό μέσα, στέρησε κάθε χαρά. Η κατάσταση ήταν

μπαίνω, βγαίνω και φεύγω γρήγορα. Ο ένας πάνω στον άλλο και φουλ υγρασία. Έγραψε η ατάκα του Προέδρου Τασούλα για τους Πολιτικούς Αρχηγούς πως αν πραγματοποιηθεί προεκλογικό ντιμπέιτ, οι συμμετέχοντες θα είναι τόσοι πολλοί ώστε θα χρειαστούν διαδικασίες ΑΣΕΠ για την οργάνωσή του.

Χιόνι στον Όλυμπο!

Εκτός από Ασπίδα του Αχιλλέα, εμείς έχουμε και τον Ολυμπο, ο οποίος όπως διαβάσατε εδώ μέσα οι πιστοί μου, συμπεριελήφθη στα Παγκόσμια Μνημεία Πολιτιστικής αλλά και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO κάνοντας πολύ χαρούμενους τον Κυριάκο, την Μενδώνη, αλλά πάνω απ’ όλους τον αντιπρόσωπο της Ελλάδας που είχε τον συντονισμό του φακέλου Γιώργο Κουμουτσάκο.

«Χθες, εντελώς απρόσμενα μέσα στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, χιόνι σκέπασε τις κορυφές του Ολύμπου, ντυνοντας τες στα λευκά» έγραψε στα σόσιαλ ο διπλωμάτης μας στην Unesco. « Ήταν σαν οι ίδιοι οι Ολύμπιοι Θεοί να επέλεξαν να γιορτάσουν τη σημερινή ιστορική απόφαση. Ίσως, άλλωστε, να γνώριζαν από πάντα ότι αυτή η ημέρα θα ερχόταν. Η σημερινή εγγραφή αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και μία σημαντική διεθνή αναγνώριση της Εξαιρετικής Οικουμενικής Αξίας ενός από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά και φυσικά τοπία της ανθρωπότητας».

Εύσημα

Η υποψηφιότητα του Ολύμπου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Καταρχήν δεν πρόκειται για διαγωνισμό. Όμως για να περάσει, πρέπει ο φάκελος να είναι άρτιος. Φέτος, στην αξιολόγηση που έγινε στην Κορεάτικη Μπουσάν, στην κατηγορία Μνημείων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (η δυσκολότερη γιατί έχει σύνθετα κριτήρια) ήταν μόνο ο Όλυμπος. Η ομάδα έσκισε και στο παρασκήνιο υπήρξαν δύο πρωταγωνιστές. Η εργατική Μενδώνη

και ο brilliant Παπασταύρου από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος.

Προσκλήσεις

Ο καταχαρουμενος Κουμουτσάκος δεν χάνει το χιούμορ του ούτε σ’ αυτές τις στιγμές. Κάλεσε όλους τους 3000 αντιπροσώπους των χωρών της UNESCO και τους οικοδεσπότες Κορεάτες που μας αγαπούν πολύ, να επισκεφτούν τον Ολυμπο ώστε να βιώσουν από κοντά τη μοναδική ομορφιά και το διαχρονικό του πνεύμα.

«Αλλά, σας παρακαλώ, όχι όλοι την ίδια ημέρα, ώστε να μη διαταραξουμε τη γαλήνη των Ολύμπιων Θεών. Άλλωστε, όπως μας διδάσκει η ελληνική μυθολογία, είναι πάντοτε σοφό να διατηρούμε καλές σχέσεις μαζί τους».

Και μαζί μου, και μαζί μου!

Σας φιλώ

Η Πυθία