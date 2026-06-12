Χαρδαλιάς: «Με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Πεδίον του Άρεως γίνεται σημείο συνάντησης»

Με ελεύθερη είσοδο και περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς, ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Φεστιβάλ “STEGI.RADIO: Live From The Park” στο Πεδίον του Άρεως, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας

Χαρδαλιάς: «Με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Πεδίον του Άρεως γίνεται σημείο συνάντησης»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς 

Περιφέρεια Αττικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
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  • Το φεστιβάλ “STEGI.RADIO: Live From The Park” διοργανώνεται στο Πεδίον του Άρεως με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή περισσότερων από 60 DJs και μουσικών παραγωγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μετατρέπει το Πεδίον του Άρεως σε σημείο πολιτιστικής συνάντησης με δράσεις προσβάσιμες σε όλους.
  • Το φεστιβάλ διαρκεί δεκαεπτά βραδιές, από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, προσφέροντας ποικιλία μουσικών ειδών όπως ηλεκτρονική, house, jazz, soul και UK club.
  • Οι εκδηλώσεις μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτυακών ραδιοφώνων στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την πολιτιστική ζωή της Αθήνας διεθνώς.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια και ομιλίες που συνδέουν μουσική και κοινοτικές δράσεις, ενισχύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια του πάρκου.
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Από σήμερα έως και τις 28 Ιουνίου, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί το “STEGI.RADIO: Live From The Park”, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Κάθε βράδυ, από τις 19:00 μέχρι τις 23:00, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχους από διαφορετικές σκηνές, με τη συμμετοχή δεκάδων DJs και μουσικών παραγωγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους.

«Ένα χρόνο μετά την επιτυχημένη εικαστική έκθεση “Plásmata 3”, η συνεργασία μας με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση – αυτή τη φορά για ένα κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ – μετατρέπει το Πεδίον του Άρεως, το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο του κέντρου, σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Ο πολιτισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας της Αττικής. Και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία μας: ο πολιτισμός να φτάνει παντού, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το Πεδίον του Άρεως μπορεί πλέον να φιλοξενεί μεγάλες πολιτιστικές δράσεις, σε έναν χώρο ζωντανό, ασφαλή και φιλόξενο για τους πολίτες. Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος μας: να φέρουμε τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας, με ανοιχτές και δωρεάν δράσεις σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Παράλληλα, από τις πρώτες προτεραιότητες της διοίκησής μας ήταν η ουσιαστική αναβάθμιση του πάρκου. Δυόμισι χρόνια μετά, σχεδόν στα μισά της θητείας μας, βλέποντας τον κόσμο να επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως και να το ζει καθημερινά μέσα από δράσεις πολιτισμού και εξωστρέφειας, αισθανόμαστε ότι αυτή η προσπάθεια αποκτά πραγματικό περιεχόμενο».

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες και απρόσμενα «παντρέματα» από διαφορετικές μουσικές σκηνές και ηχοχρώματα. Από την ηλεκτρονική μουσική και τη house μέχρι τη jazz, τη soul και τους ήχους της UK club σκηνής, το “STEGI.RADIO: Live From The Park” φέρνει στο Πεδίον του Άρεως διαφορετικά μουσικά ρεύματα και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα μεταδίδονται απευθείας τόσο από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, όσο και από το Kiosk Radio στις Βρυξέλλες και το The Lot Radio της Νέας Υόρκης, μεταφέροντας τη μουσική και την ατμόσφαιρα της Αθήνας σε ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 12 Ιουνίου
• 19:00 Katia
• 20:00 Γιώργος Ράλλης
• 21:00 Lefto Early Bird

Σάββατο 13 Ιουνίου
• 19:00 Σοφία Στεργίου
• 20:00 A.Square
• 21:00 Awesome Tapes from Africa


Κυριακή 14 Ιουνίου
• 19:00 Sardos97 b2b AlphaMob
• 21:00 Τάσος Στάμου
• 22:00 Urok Shirhan

Δευτέρα 15 Ιουνίου
• 19:00 Reina
• 20:00 Retrograde Days
• 21:00 Jay Glass Dubs
• 22:00 Γιάννης Πετρίδης, Μια βραδιά στο πάρκο με τους
Dead Can Dance

Τρίτη 16 Ιουνίου
• 19:00 Hatem Imam
• 21:00 The Beirut Groove Collective

Τετάρτη 17 Ιουνίου
• 19:00 Στέλιος Λαλούσης
• 20:00 Chris OD
• 21:00 Kuttura DJs
• 22:00 Jim Captain

Πέμπτη 18 Ιουνίου / Επιμέλεια: Κατερίνα Γναφάκη (TMLAB)
• 19:00 Eliana Otta [Listening Session]
• 20:00 Μυρσίνη Καλλέ [Live]
• 20:30 Apu Nanu [Live]
• 21:00 Raed Raees
• 22:00 dj p€gga$u$

Παρασκευή 19 Ιουνίου
• 19:00 Black Athena
• 20:00 manliketank
• 21:00 Jyoty

Σάββατο 20 Ιουνίου
African Voices x STEGI.RADIO
• 17:30 Εργαστήριο για παιδιά με την «Ομάδα Αερικό»
• 19:00 African Voices: “Who We Are Today”
Ομιλητές: Γεράσιμος Μακρής, Αιμίλιος Τσεκένης και μέλη των κοινοτήτων από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, το Καμερούν, το Κονγκό, το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε
Συντονισμός: Βασιλική Μαυρίδη
• 21:00 Scorpio Qveen & Geo

Κυριακή 21 Ιουνίου
African Voices x STEGI.RADIO
• 19:00 Kélenya Band & Friends
Μουσική Διεύθυνση: Toumany Diawara
• 19:00 1ο Μέρος – Φωνητικά, balafon & ngoni: Jane Njeri
Kiigi Mwaura, Jeffrey Diop, Ismaël Camara, Toumany Diawara
• 19:45 2ο Μέρος – Κρουστά, φωνητικά & χορός: Toumany
Diawara, Daouda Conteh, Ndioba Ngom, Ismaël Camara, Yorro Keita, Jeffrey, Fatim Berthe, Tiéblé "Vieux" Diarra
• 21:30 Sisso & Maiko [Live]

Δευτέρα 22 Ιουνίου
• 19:00 Μαρία Παππά
• 20:00 Laventia
• 21:00 Terra Exotica
• 22:00 mint + +

Τρίτη 23 Ιουνίου
• 19:00 dr orange
• 20:00 Dimitra Zina
• 21:00 Coco Maria

Τετάρτη 24 Ιουνίου
• 19:00 Papaioannou (Method to the Madness)
• 20:00 Niclas Gillich
• 21:00 Nausicaä
• 22:00 Runner

Πέμπτη 25 Ιουνίου
• 19:00 Half Side Ace
• 20:00 Tash LC [Listening Session]
• 21:00 Miss Trouli
• 22:00 Christian Disko

Παρασκευή 26 Ιουνίου
• 19:00 Ayanna Heaven [The Lot Radio]
• 20:30 kvadosh [STEGI.RADIO]
• 21:30 Deena Abdelwahed [STEGI.RADIO]

Σάββατο 27 Ιουνίου
• 19:00 Aquiles Navarro [Kiosk Radio]
• 20:00 Lovie [The Lot Radio]
• 21:00 Toribio [The Lot Radio]

Κυριακή 28 Ιουνίου
• 19:00 io [STEGI.RADIO]
• 20:00 Cheyanne Hudson [Kiosk Radio]
• 21:00 RHR [STEGI.RADIO]

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καθημερινές μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ “STEGI.RADIO: Live From The Park”, στο Πεδίον του Άρεως, διατίθενται στην ιστοσελίδα:
www.onassis.org/el/whats-on/stegi-radio-live-from-the-park

“STEGI.RADIO: Live From The Park” στο Πεδίον του Άρεως - Φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση:
https://www.swisstransfer.com/d/4036294b-4415-448e-9592-33ae60c9a3f3

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