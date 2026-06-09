Χαρδαλιάς: «Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό»

Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα παραμένει ανοιχτό και ενεργό ως ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Ο περιφερειάρχης Αττικής απέτισε φόρο τιμής στον Μανώλη Γλέζο, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στον αγώνα για τις πολεμικές αποζημιώσεις και την ιστορική μνήμη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», που κατά τη ναζιστική Κατοχή ήταν γερμανικό στρατοδικείο, συμβολίζοντας τη βία και τον πόνο της εποχής.

Ο Χαρδαλιάς επισήμανε τις ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες της Κατοχής, αναφερόμενος ειδικά σε τόπους μαρτυρίου της Αττικής.

Η ελληνική διεκδίκηση δεν στρέφεται κατά του γερμανικού λαού, αλλά κατά του ναζισμού και κάθε ολοκληρωτισμού, με έμφαση στην αλήθεια, τη μνήμη και την ηθική ευθύνη. Snapshot powered by AI

Στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, μέσα από την ανάδειξη παραδειγμάτων ηρωισμού και αυτοθυσίας, αλλά και τη διαρκή διεκδίκηση από τη χώρα των πολεμικών αποζημιώσεων για τη ναζιστική κατοχή, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση με τίτλο «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου», που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».



Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής το κτήριο του «Παρνασσού» είχε μετατραπεί σε Γερμανικό Στρατοδικείο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, επρόκειτο για «ένα λαμπερό λίκνο τέχνης, πολιτισμού και επιστήμης, που έγινε στα χέρια των βαρβάρων τόπος βίας, πόνου και θανάτου».



Ο περιφερειάρχης απέτινε φόρο τιμής στον Μανώλη Γλέζο, τον οποίο χαρακτήρισε «τον μεγάλο κοινωνικό αγωνιστή, τον αθάνατο δημοκράτη, τον αιώνια ελεύθερο άνθρωπο, τον παγκόσμιο Έλληνα». Υπογράμμισε δε ότι το παράδειγμά του εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τη διαρκή αναζήτηση ιστορικής δικαιοσύνης.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, σημειώνοντας ότι «για την Ελλάδα, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου είναι πρωτίστως θέμα ιστορικής δικαιοσύνης. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής».



Αναφερόμενος στις τραγικές συνέπειες της Κατοχής, ο κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τις ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες που υπέστη η χώρα, από το Δίστομο και τα Καλάβρυτα έως την Κάνδανο και το Κομμένο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους τόπους μαρτυρίου της Αττικής, όπως η Κομαντατούρ της οδού Μέρλιν, το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της Αντίστασης και των θυσιών του ελληνικού λαού.



Ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι η επίσημη θέση της Ελληνικής Πολιτείας παραμένει σταθερή και αμετάβλητη, τονίζοντας πως «το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοικτό και ενεργό», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να θεωρείται λήξαν όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα ιστορικής και ηθικής τάξης».



Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι ελληνικές διεκδικήσεις δεν στρέφονται κατά του γερμανικού λαού, αλλά απέναντι στον ναζισμό και σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. «Γιατί οι μεγάλες δημοκρατίες δεν οικοδομούν το μέλλον τους πάνω στη λήθη. Το οικοδομούν πάνω στην αλήθεια, στη μνήμη και στην ηθική ευθύνη απέναντι στην ιστορία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει τον αγώνα αυτό «με σοβαρότητα, επιμονή, θεσμική συνέχεια, ενότητα και εθνική ομοψυχία».



Στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος», παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπης Παπαστράτης, ο Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Δημήτρης Κούρτης, η Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex Λη Σαράφη και ο Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, ενώ τον συντονισμό έκαναν ο Μανόλης Χατζηνάκης και ο Θανάσης Πετράκος.



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