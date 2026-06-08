Χαρδαλιάς από την Πορεία της «Γαλιλαίας»: «Η δύναμη μίας κοινωνίας φαίνεται δίπλα στους ευάλωτους»

Την ισχυρή βούληση της περιφερειακής αρχής να συνδράμει το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων της Αττικής, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας της Εκκλησίας με τους αυτοδιοικητικούς φορείς σε πρωτοβουλίες που αφορούν στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στη συναυλία για την 5η Πορεία της «Γαλιλαίας» που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Παιανίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς εξήρε το πολυδιάστατο κοινωνικό έργο της «Γαλιλαίας», αναδεικνύοντας τη συμβολή της στην υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της στην προαγωγή της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Υπογράμμισε δε, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση των αξιών που πρέπει να διέπουν μια σύγχρονη κοινωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας δεν μετριέται από όσα διαθέτει, αλλά από τον τρόπο που στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους της».

Αναφερόμενος στο έργο της «Γαλιλαίας», τόνισε ότι πρόκειται για «έναν φάρο ελπίδας, αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους», επισημαίνοντας την προσφορά της στην ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που δοκιμάζονται από καρκίνο και άλλες ανίατες ασθένειες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, υπογραμμίζοντας πως «αυτή είναι η ουσία της αλληλεγγύης. Να ανοίγεις την αγκαλιά σου σε κάθε συνάνθρωπο που δοκιμάζεται και να του λες: ‘Δεν είσαι μόνος’».

Ο κ. Χαρδαλιάς συνεχάρη τους εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους υποστηρικτές και όλους, όσοι συμβάλλουν καθημερινά στη λειτουργία της δομής, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη τιμή στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, επισημαίνοντας ότι η ίδρυση του φορέα αποτελεί «την έμπρακτη έκφραση της βαθιάς πίστης ότι η Εκκλησία οφείλει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε μάλιστα με συγκίνηση στην ορκομωσία του από τον κ. Νικόλαο, «μια στιγμή με συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο, γιατί συνδέθηκε με τις αξίες της ευθύνης, της προσφοράς και της υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Παιανίας και τον Δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη, τον οποίο συνεχάρη για τη φιλοξενία της φετινής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η συνέργεια μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις προς όφελος των πολιτών.

Εξίσου θερμές ευχαριστίες απηύθυνε προς όλους τους Δημάρχους της περιοχής που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό, σημειώνοντας ότι η κοινή τους προσπάθεια γύρω από τη «Γαλιλαία» αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και κοινωνικής ευθύνης.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Αττικής κάλεσε όλους τους πολίτες να συνεχίσουν να στηρίζουν πρωτοβουλίες που προάγουν την αλληλεγγύη και την προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι το όραμα της Περιφέρειας είναι «μια Αττική ανθρώπινη. Μια Αττική που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μια Αττική με επίκεντρο τον συνάνθρωπο. χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις».

Η 5η «Πορεία της Γαλιλαίας» αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης για τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους, που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τους οκτώ Δήμους των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στον Δήμο Παιανίας και περιλάμβανε συμβολική πεζοπορία από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής έως την Πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά. Εκεί πραγματοποιήθηκε μεγάλη συναυλία με την Ορχήστρα «Κανών» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και τους ερμηνευτές Γεράσιμο Ανδρεάτο και Σοφία Μάνου, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε και η χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας.

Πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος και ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης φύτεψαν συμβολικά μια ελιά, σε ένδειξη συμπαράστασης και ελπίδας στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της Ανακουφιστικής Φροντίδας, καθώς και η ανάδειξη του έργου που προσφέρει διαχρονικά η «Γαλιλαία», παρέχοντας από το 2010 δωρεάν υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και στους οικείους τους.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Βλάχος (ΝΔ) και Στέλιος Φωτόπουλος (Ελληνική Λύση) και οι Δήμαρχοι Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Μαρκοπούλου Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης και Ραφήνας Δήμητρα Τσεβά-Μήλα.