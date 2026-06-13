Μέσα Μεταφοράς: Μεταβολές δρομολογίων από σήμερα - Τι αλλάζει

Οι παρακάτω μεταβολές δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς βρίσκονται σε ισχύ από το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ και την ΣΤΑΣΥ:

Αυτό το Σαββατοκύριακο:

Σάββατο 13 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 826 έως τις 15:00 λόγω εργασιών επί της οδού Πατρών στο Δήμο Πειραιά

Σάββατο 13 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής Α13 έως τις 16:00 λόγω εργασιών επί της οδού Αγησιλάου στο Δήμο Αθηναίων

Από Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 12:00 έως και Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 10:00: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 049, 130, 217, 229, 049, A1, B1, X96, X80, 218, 904, 906, 909, 915, 300, 500 και των γραμμών τρόλει 17 και 20 λόγω εκδηλώσεων στο Δήμο Πειραιά

Κυριακή 14 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 227 μεταξύ 7:00-8:30, λόγω εργασιών στην οδό Ηλιάδος, στον Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 14 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 060 μεταξύ 6:00-12:00 λόγω εργασιών επί της οδού Ι. Διαμαντή Πατέρα στο Δήμο Αθηναίων

Κυριακή 14 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 421 μεταξύ 11:00-15:00, λόγω εργασιών επί της οδού Αγ. Γεωργίου στον Δήμο Χαλανδρίου

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα:

Από Δευτέρα 8 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 227 λόγω έργων επί της οδού Νήλεως στο Δήμο Αθηναίων

Έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφ. γραμμής 224 μεταξύ 7:00-17:00 λόγω έργων στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου του Δήμου Καισαριανής

Δευτέρα 15 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 823 μεταξύ 7:00-9:00 λόγω εργασιών επί της οδού Ασκληπιού στο Δήμο Περιστερίου

Δευτέρα 15 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 λόγω έργων επί της Σπύρου Πάτση στο Δήμο Αθηναίων

Δευτέρα 15 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής Α13 μεταξύ 17:30-22:00 λόγω εργασιών επί της οδού Αγησιλάου στο Δήμο Αθηναίων

Από 1 Αυγούστου 2025 έως και Τρίτη 16 Ιουνίου 2026: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 040, 130, 217, 229, 860, Α1, Β1, Ε90, Χ96 και γραμμής Τρόλεϊ 1 λόγω εργασιών στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος στους Δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 λόγω έργων επί της Σπύρου Πάτση στο Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 15 έως και Πέμπτη 18 Ιουνίου: Κλείνουν από τις 21:40 οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο στη γραμμή 3 του Μετρό – Κυκλοφορία έκτακτης λεωφορειακής γραμμής Χ20

Μέχρι τον Ιούνιο:

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 λόγω έργων επί της Σπύρου Πάτση στο Δήμο Αθηναίων

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 λόγω έργων επί της Σπύρου Πάτση στο Δήμο Αθηναίων

Δευτέρα 29 Ιουνίου: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακής γραμμής 026 μεταξύ 7:00-15:00 λόγω έργων επί της Σπύρου Πάτση στο Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και Τρίτη 30 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών Χ93, 420, 719 και Β12, λόγω έργων επί της οδού Σιώκου στον Δήμο Αθηναίων

Από 28 Απριλίου έως και Τρίτη 30 Ιουνίου: Προσωρινή μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 730, λόγω εργασιών επί της οδού Ηρακλέους του Δήμου Περιστερίου

Από Σάββατο 9 Μαΐου έως και Τρίτη 30 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής Α10, λόγω έργων ανάπλασης στην λεωφόρο Καραμανλή, στον Δήμο Αχαρνών

Έως και Τρίτη 30 Ιουνίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 837, λόγω εργασιών στην οδό Στ. Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας

Μέχρι τον Ιούλιο:

Από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 10 Ιουλίου: Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 723, λόγω εργασιών στον Δήμο Φυλής

Από 18 Μαΐου έως και 18 Ιουλίου: Μερική προσωρινή μεταφορά της Αφετηρίας/Τέρματος των λεωφορειακών γραμμών 122 και 123 και προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής τους λόγω εργασιών στη λεωφόρο Σαρωνίδας, στον Δήμο Σαρωνικού

Μέχρι τον Αύγουστο:

Από 13 Οκτωβρίου 2025 έως και 9 Αυγούστου 2026: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 025, 026 λόγω έργων επί της οδού Ευριπίδου στο Δήμο Αθηναίων

Μέχρι αργότερα/επ’ αόριστον:

Από Σάββατο 13 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου: Προσωρινή μεταφορά αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών 300, 904 μεταξύ 5:00-8:00 και 13:00-18:00 λόγω της θερινής λειτουργίας του λιμανιού στον Δήμο Πειραιά

Από Πέμπτη 11 Ιουνίου: Επαναφορά της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 301, 301Β, 302 και 306, λόγω ολοκλήρωσης έργων στην οδό Αιτωλίας, στον Δήμο Παλλήνης-Γέρακα

Από Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακών γραμμών 101, 109 λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δήμο Αλίμου

Από Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Πιλοτική μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακών γραμμών 142, Β2 λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δήμο Αλίμου

Από 16 Ιανουαρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 120, 309, 330 λόγω έργων επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Δήμο Κρωπίας

Από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και μέχρι νεοτέρας: Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 209 και των γραμμών τρόλεϊ 2, 4 και 11 λόγω έργων επί της Λεωφ. Βασ. Όλγας, στο Δήμο Αθηναίων

Από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής και μεταφορά αφετηρίας λεωφορειακής γραμμής 602 λόγω εργασιών Κουντουριώτου και Ελ. Βενιζέλου στο Δήμο Ηρακλείου

Από Σάββατο 17 Ιανουαρίου και μέχρι νεοτέρας: Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 032, 140, 230, 622 και 815 λόγω έργων στις οδούς Αγήνορος, Ηφαιστίωνος και Κονίτσης στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου του σταθμού Γουδή της γραμμής 4 του Μετρο στο Δήμο Ζωγράφου.

Από 14 Οκτωβρίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών 035, 046 και γραμμής Τρόλεϊ 15 λόγω έργων επί των οδών Μουστοξύδη και Λ. Αλεξάνδρας στο Δήμο Αθηναίων

Από 4 Ιουνίου 2024 και μέχρι νεοτέρας: Τροποποίηση διαδρομής γραμμής τρόλεϊ 2 λόγω έργων επί της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στο Δήμο Καισαριανής

Με πληροφορίες από athenstransport.com