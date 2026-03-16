LIVEBLOG – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου

Η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου έφτασε. Τα βλέμματα στρέφονται στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιείται η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ. Η τελετή ξεκινά στη 01:00 ώρα Ελλάδας, με το καθιερωμένο κόκκινο χαλί να έχει —όπως πάντα— την τιμητική του.

Οικοδεσπότης της φετινής βραδιάς είναι ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ενώ στη σκηνή για να απονείμουν τα βραβεία θα εμφανιστούν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αν Χάθαγουεϊ, Πολ Μέσκαλ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κρις Έβανς, Νικόλ Κίντμαν και Πέδρο Πασκάλ.

Η φετινή τελετή των Βραβείων Όσκαρ κινείται γύρω από το θέμα «A Human Touch», δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο πίσω από τη δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν μουσικές εμφανίσεις από τη Μπρίτανι Χάουαρντ, τον Σαμπούζι και τον Ράφαελ Σααντίκ, ενώ -όπως κάθε χρόνο- θα παρουσιαστεί και η ενότητα «In Memoriam», αφιερωμένη στις προσωπικότητες του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο.

Στο διαγωνιστικό σκέλος της βραδιάς, η κούρσα των υποψηφιοτήτων έχει ήδη ξεχωρίσει τα μεγάλα φαβορί. Το «Sinners» μπαίνει στην τελετή με 16 υποψηφιότητες, ενώ το «One Battle After Another» ακολουθεί με 13. Ισχυρή παρουσία έχουν επίσης τα «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value», που συγκεντρώνουν από 9 υποψηφιότητες το καθένα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ερμηνευτικές κατηγορίες. Στον Α’ Ανδρικό Ρόλο υποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μόουρα, ενώ στον Α’ Γυναικείο Ρόλο ξεχωρίζουν οι Τζέσι Μπάκλεϊ, Έμα Στόουν, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον και Ρενάτε Ράινσβε.

Στους Β’ Ρόλους, για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου διεκδικούν το βραβείο οι Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τζέικομπ Ελόρντι, Ντελρόι Λίντο και Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ενώ στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου υποψήφιες είναι οι Ελ Φάνινγκ, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεάας, Έιμι Μάντιγκαν, Γούνμι Μοσάκου και Τεγιάνα Τέιλορ.

Ακολουθούν όλα όσα θα συμβούν στη λαμπερή βραδιά του Χόλιγουντ.