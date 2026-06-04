Στράτος Σιμόπουλος: Τρικάκια πέταξαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη

Ενημέρωση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στα γραφεία της ΝΔ, στην Αθήνα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τρικάκια έξω από το σπίτι του βουλευτή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Στράτο Σιμόπουλο, που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά», πέταξαν περίπου 10 κουκουλοφόροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φώναξαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρη, τα προσφυγικά κάνεις δεν θα τα πάρει».

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