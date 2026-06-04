Στράτος Σιμόπουλος: Τρικάκια πέταξαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
Στην πολυκατοικία του βουλευτή στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν περί τους 10 κουκουλοφόρους φωνάζοντας συνθήματα για τα προσφυγικά
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Τρικάκια έξω από το σπίτι του βουλευτή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Στράτο Σιμόπουλο, που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά», πέταξαν περίπου 10 κουκουλοφόροι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φώναξαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρη, τα προσφυγικά κάνεις δεν θα τα πάρει».
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