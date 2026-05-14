Σιμόπουλος: «Είναι θέμα ότι δυο πρώην πρωθυπουργοί θα λείπουν από το συνέδριο»

Ενημέρωση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στα γραφεία της ΝΔ, στην Αθήνα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στις απουσίες δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο Mega News Talk, ο βουλευτής του κόμματος Στράτος Σιμόπουλος

Ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε ότι υπάρχει θέμα ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα λείπουν από το συνέδριο και επισήμανε πως θα έπρεπε να γίνουν κινήσεις πριν από δύο χρόνια για να μην «είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι έστω και τελευταία ώρα μπορούν να γίνουν κινήσεις, είτε παρασκηνιακές είτε σε πρώτο επίπεδο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως είναι δύσκολο να συμβεί.

Η τοποθέτησή του έρχονται λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

