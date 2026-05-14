Σιμόπουλος: «Είναι θέμα ότι δυο πρώην πρωθυπουργοί θα λείπουν από το συνέδριο»
Προβληματισμό για την απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Στράτος Σιμόπουλος, αφήνοντας αιχμές για καθυστερημένους χειρισμούς το προηγούμενο διάστημα.
Στις απουσίες δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά από το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο Mega News Talk, ο βουλευτής του κόμματος Στράτος Σιμόπουλος
Ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε ότι υπάρχει θέμα ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα λείπουν από το συνέδριο και επισήμανε πως θα έπρεπε να γίνουν κινήσεις πριν από δύο χρόνια για να μην «είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση».
Εξέφρασε την ελπίδα ότι έστω και τελευταία ώρα μπορούν να γίνουν κινήσεις, είτε παρασκηνιακές είτε σε πρώτο επίπεδο, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως είναι δύσκολο να συμβεί.
Η τοποθέτησή του έρχονται λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.