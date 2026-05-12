Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 15 μονάδες, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από τις εκλογές του 2023

  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με διαφορά 15 μονάδων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 15,1%.
  • Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 26,8%, το κόμμα Τσίπρα 13,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%.
  • Το 49,1% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταλάβει τη δεύτερη θέση μετά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 22,9% πιστεύει ότι δεύτερο θα είναι το κόμμα Τσίπρα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 31%, ακολουθεί το ποσοστό που επιλέγει «κανένας» με 16,9% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%.
  • Το 50% των ερωτηθέντων επιθυμεί εξάντληση της τετραετίας, ενώ το 45,4% ζητά πρόωρες εκλογές.
Με μεγάλη διαφορά προηγείται στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά, από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται το υπό δημιουργία κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1% έναντι 15,1% του κόμματος Τσίπρα, διαφορά δηλαδή 15 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ ακολουθούν:

  • Το ΠΑΣΟΚ με 14,9%
  • Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 8,7%
  • Το ΚΚΕ με 5,8%
  • Η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%
  • Η Φωνή Λογικής με 3,5%
  • Το ΜέΡΑ25 με 3,1%
  • Οι Δημοκράτες με 2%
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%
  • Η Νίκη με 0,9%
  • Η Νέα Αριστερά με 0,7%
Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 26,8%
  • Κόμμα Τσίπρα: 13,7%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,2%
  • Κόμμα Καρυστιανού: 7,8%
  • ΚΚΕ: 5,2%
  • Ελληνική Λύση: 5,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%
  • Φωνή Λογικής: 3,3%
  • ΜέΡΑ25: 2,7%
  • Δημοκράτες: 1,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,9%
  • Νίκη: 0,8%
  • Νέα Αριστερά: 0,6%
  • Αναποφάσιστοι: 10,5%
Δημοσκόπηση Interview: Η πρόθεση ψήφου

Ποιο κόμμα πιστεύουν πως θα βρεθεί στη δεύτερη θέση

Στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καρυστιανού, το 9,4% «άλλο».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, ακολουθεί ο κανένας με 16,9% και έπονται:

  • Ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%
  • Η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%
  • Ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%
  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6%
  • Ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%

Πόσοι θέλουν πρόωρες εκλογές

Σε σχετική ερώτηση το 50% απαντά πως ο πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία, ενώ το 45,4% απαντά πως πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές.

