Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις της MRB και της Pulse - Σε απόσταση ασφαλείας η ΝΔ, παρά τη φθορά – Δεν αποκομίζει κέρδη το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΠΑΣΟΚ με διαφορά από 14,3 έως 15 μονάδες στις δύο νέες δημοσκοπήσεις της MRB και της Pulse.
  • Το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει σημαντικά ποσοστά από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά της κυβέρνησης.
  • Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τους Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού ή Αντώνη Σαμαρά.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Μεγάλο προβάδισμα από 14,3 έως και 15 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της MRB για το OPEN και της Pulse για τον ΣΚΑΪ, που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Παρά τη φυσιολογική φθορά από την επταετή διακυβέρνηση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο, ΠΑΣΟΚ, το οποίο και στις δύο μετρήσεις φαίνεται να μην αποκομίζει κέρδη από τις απώλειες του κυβερνώντος κόμματος.

Η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τα ποσοστά των κομμάτων με το σενάριο της κατανομής των αναποφάσιστων η ΝΔ καταγράφει διαφορά 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά των κομμάτων να καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 9%
  • Ελληνική Λύση: 9%
  • ΚΚΕ: 8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • Νίκη: 2%
  • Δημοκράτες: 2%
  • Νέα Αριστερά: 1%
Δημοσκόπηση Pulse: Η εκτίμηση ψήφου με κατανομή των αναποφάσιστων

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 24%
  • ΠΑΣΟΚ: 12%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
  • Ελληνική Λύση: 7,5%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%
  • Φωνή Λογικής: 3%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%
  • Νίκη: 1,5%
  • Δημοκράτες: 1,5%
  • Νέα Αριστερά: 1%
Δημοσκόπηση Pulse: Η πρόθεση ψήφου

Πόσοι θα ψήφιζαν πιθανά κόμματα υπό τον Τσίπρα, την Καρυστιανού και τον Σαμαρά

Σε ερώτηση για το εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 20% ναι και μάλλον ναι.

Δημοσκόπηση Pulse: Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Αντίστοιχα, στην ερώτηση εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 68% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 21% απαντά ναι και μάλλον ναι.

Δημοσκόπηση Pulse: Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

Σε ερώτηση δε εάν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 78 απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 12% ναι και μάλλον ναι.

Δημοσκόπηση Pulse: Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Η δημοσκόπηση της MRB για το OPEN

Στη δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε στο OPEN, η ΝΔ καταγράφει προβάδισμα 14,3 ποσοστιαίων μονάδων, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Ειδικότερα, στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής

  • Νέα Δημοκρατία: 28,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,5%
  • Ελληνική Λύση: 10,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
  • ΚΚΕ: 7,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • Δημοκράτες: 3,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νίκη: 2,3%
  • Νέα Αριστερά: 1,2%
  • Άλλο κόμμα: 9,5%
Πρόθεση ψήφου δημοσκόπησης MRB με αναγωγή στο σύνολο

Πρόθεση ψήφου δημοσκόπησης MRB με αναγωγή στο σύνολο

Την ίδια στιγμή πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 22,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,3%
  • Ελληνική Λύση: 8,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
  • ΚΚΕ: 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Δημοκράτες: 2,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,2%
  • Νίκη: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 0,9%
  • Άλλο κόμμα: 7,4%
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Δημοσκόπηση MRB, πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση MRB, πρόθεση ψήφου

Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Το 72,5% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% απαντά πως μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 67,9% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% απαντά πως θα σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
  • Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
  • Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
  • Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
Δημοσκόπηση MRB: Τι κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
  • Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
  • Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
  • Άλλος, απαντά το 15,6%
  • Κανένας, απαντά το 20,2%
Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Το 51% θεωρεί πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, το 18,5% απαντά πως χρειάζεται άμεσος και ευρύς ανασχηματισμός, το 14,4% πως χρειάζεται περιορισμένος και στοχευμένος ανασχηματισμός, ενώ το 10,6% θεωρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς αλλαγές.

Δημοσκόπηση MRB: Ποιες πιστεύουν πως θα πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

