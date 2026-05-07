Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες
Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις της MRB και της Pulse - Σε απόσταση ασφαλείας η ΝΔ, παρά τη φθορά – Δεν αποκομίζει κέρδη το ΠΑΣΟΚ
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΠΑΣΟΚ με διαφορά από 14,3 έως 15 μονάδες στις δύο νέες δημοσκοπήσεις της MRB και της Pulse.
- Το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει σημαντικά ποσοστά από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά της κυβέρνησης.
- Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τους Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού ή Αντώνη Σαμαρά.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.
Μεγάλο προβάδισμα από 14,3 έως και 15 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της MRB για το OPEN και της Pulse για τον ΣΚΑΪ, που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη 7 Μαΐου.
Παρά τη φυσιολογική φθορά από την επταετή διακυβέρνηση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο, ΠΑΣΟΚ, το οποίο και στις δύο μετρήσεις φαίνεται να μην αποκομίζει κέρδη από τις απώλειες του κυβερνώντος κόμματος.
Η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ
Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τα ποσοστά των κομμάτων με το σενάριο της κατανομής των αναποφάσιστων η ΝΔ καταγράφει διαφορά 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά των κομμάτων να καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 29,5%
- ΠΑΣΟΚ: 14,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9%
- Ελληνική Λύση: 9%
- ΚΚΕ: 8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Νίκη: 2%
- Δημοκράτες: 2%
- Νέα Αριστερά: 1%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 24%
- ΠΑΣΟΚ: 12%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
- Ελληνική Λύση: 7,5%
- ΚΚΕ: 6,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%
- Φωνή Λογικής: 3%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- Νίκη: 1,5%
- Δημοκράτες: 1,5%
- Νέα Αριστερά: 1%
Πόσοι θα ψήφιζαν πιθανά κόμματα υπό τον Τσίπρα, την Καρυστιανού και τον Σαμαρά
Σε ερώτηση για το εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 20% ναι και μάλλον ναι.
Αντίστοιχα, στην ερώτηση εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 68% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 21% απαντά ναι και μάλλον ναι.
Σε ερώτηση δε εάν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 78 απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ το 12% ναι και μάλλον ναι.
Η δημοσκόπηση της MRB για το OPEN
Στη δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε στο OPEN, η ΝΔ καταγράφει προβάδισμα 14,3 ποσοστιαίων μονάδων, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο.
Τα ποσοστά των κομμάτων
Ειδικότερα, στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής
- Νέα Δημοκρατία: 28,8%
- ΠΑΣΟΚ: 14,5%
- Ελληνική Λύση: 10,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
- ΚΚΕ: 7,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Δημοκράτες: 3,2%
- ΜέΡΑ25: 2,8%
- Νίκη: 2,3%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
- Άλλο κόμμα: 9,5%
Την ίδια στιγμή πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 22,5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,3%
- Ελληνική Λύση: 8,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- Δημοκράτες: 2,2%
- ΜέΡΑ25: 2,2%
- Νίκη: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 0,9%
- Άλλο κόμμα: 7,4%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
Το 72,5% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% απαντά πως μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε.
Το 67,9% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% απαντά πως θα σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.
Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.
Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
- Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
- Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
- Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
- Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
- Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
- Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
- Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
- Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
- Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
- Άλλος, απαντά το 15,6%
- Κανένας, απαντά το 20,2%
Το 51% θεωρεί πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, το 18,5% απαντά πως χρειάζεται άμεσος και ευρύς ανασχηματισμός, το 14,4% πως χρειάζεται περιορισμένος και στοχευμένος ανασχηματισμός, ενώ το 10,6% θεωρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς αλλαγές.