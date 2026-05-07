Δημοσκόπηση Pulse: Η ΝΔ περιορίζει τις απώλειες - Τι δείχνει για τα υπό δημιουργία κόμματα

Παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος από τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει να περιορίζει δημοσκοπικά τις απώλειες 

Εύη Απολλωνάτου

  • Η ΝΔ παραμένει πρώτη με 24%, μειωμένη κατά 1,5% από τον Απρίλιο, ενώ το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό σύμφωνα με δημοσκόπηση Pulse.
  • Τα υπό δημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αποδοχή περίπου 20%, ενώ του Αντώνη Σαμαρά μόλις 12%.
  • Το 62% των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 53% απορρίπτει κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Το 50% των πολιτών ανησυχούν περισσότερο για τις οικονομικές συνέπειες των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
  • Το 43% κρίνει ότι τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα είναι σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 37% τα θεωρεί σωστά αλλά ανεπαρκή.
Ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό όπως καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση, με την ΝΔ να παραμένει στην πρώτη θέση αλλά να καταγράφει απώλεια 1,5%.

Συγκεκριμένα στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24% τον Μάιο από 25,5% τον Απρίλιο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3%.

Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει στο 15%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 11%. Στο 2,5% είναι η αποχή, λευκό, άκυρο.

Η εικόνα για τα υπό δημιουργία κόμματα

Στην έρευνα της Pulse καταγράφεται η ροπή των ψηφοφόρων απέναντι στα υπό κατασκευή κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Τα ποσοστά αποδοχής για Τσίπρα και Καρυστιανού είναι περίπου στο 20%, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά στο 12%.

Πιο αναλυτικά στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα το 20% απαντά Σίγουρα ναι/Μάλλον ναι. Το 53% δηλώνει Σίγουρα όχι και το 18% μάλλον όχι.

Στην ίδια ερώτηση για την Μαρία Καρυστιανού το 21% απαντά ότι Σίγουρα ναι/Μάλλον ναι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα στο οποίο είναι επικεφαλής. Το 52% δηλώνει ότι σίγουρα δεν θα την ψήφιζε και το 16% μάλλον όχι.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά το 62% απαντά ότι σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα. Το 16% σημειώνει ότι μάλλον όχι. Μάλλον ναι απάντησε το 9% και σίγουρα ναι το 3%.

Ο Γιώργος Αράπογλου, γενικός διευθυντής της εταιρείας Pulse εκτίμησε ότι με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων «οι λιγότερες απώλειες εκτιμώ ότι θα ήταν για τη ΝΔ. Θα ήταν σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό της. (…) Στους αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους της ΝΔ, που είναι πάνω από 10%, εκεί ο κ. Σαμαράς και η κυρία Καρυστιανού έχουν απήχηση».

Η ανησυχία των πολιτών για την οικονομία

Παράλληλα στην έρευνα παρουσιάζονται και τα θέματα για τα οποία ανησυχούν περισσότερο οι πολίτες. Σε ερώτηση ποιες συνέπειες σας ανησυχούν περισσότερο από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή το 50% απάντησε τις συνέπειες στην οικονομία. Το 16% δήλωσε τη γενικότερη αναταραχή που προκλήθηκε από τον πόλεμο και το 15% τη στρατιωτική εμπλοκή.

Αναφορικά με τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πολιτών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το 37% απάντησε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. Το 8% δήλωσε ότι τα μέτρα είναι σε σωστή κατεύθυνση και επαρκούν. Σε λάθος κατεύθυνση είπε το 43%.

