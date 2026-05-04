Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφει ο Σφυγμός Απριλίου της Prorata, με τη δημοσκόπηση παράλληλα να αποτυπώνει περιθώρια κινητικότητας και για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

Δημοσκόπηση Prorata: Η πρόθεση ψήφου

Ως προς την πρόθεση ψήφου (χωρίς αναγωγή), η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη με 24,5%, διατηρώντας σημαντική απόσταση 13,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση (8,5%), το ΚΚΕ (7,5%) και η Πλεύση Ελευθερίας (7%). Σε χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ (5%), η Φωνή Λογικής (3,5%) και το ΜέΡΑ25 (3%).

Ένα από τα σημεία που χρίζουν προσοχής είναι το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων, περίπου στο 1/4 των ερωτηθέντων κι επιλογών «άλλου κόμματος», που συνολικά φτάνει το 25,5%.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια συνεργασιών, οι προτιμήσεις των πολιτών εμφανίζονται κατακερματισμένες. Παρά την πληθώρα επιλογών, δεν διαμορφώνεται κάποια σαφής και ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ψηφοφόροι της ΝΔ εξακολουθούν να προκρίνουν λύσεις που περιλαμβάνουν τη δική τους παράταξη, κυρίως σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή δυνάμεις του ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, εξετάζεται και η δυναμική πιθανών νέων πολιτικών εγχειρημάτων, όπως το κόμμα Καρυστιανού και Τσίπρα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι περίπου το 10% δηλώνει πως σίγουρα θα στήριζε εκλογικά ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, με τη μέγιστη δυνητική επιρροή ενός τέτοιου εγχειρήματος να φτάνει, στην παρούσα φάση, το 24%. Αντίστοιχα, οι βέβαιοι εκλογείς ενός σχηματισμού υπό τη Μαρία Καρυστιανού ανιχνεύονται στο 6%, ενώ η μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή του αγγίζει το 22%.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, αν και υπάρχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, η πραγματική εκλογική τους απήχηση παραμένει περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ικανή, στην παρούσα φάση, να ανατρέψει τις βασικές πολιτικές ισορροπίες.

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απόψεις των ερωτηθέντων κατανέμονται, με σημαντικό μέρος να αναγνωρίζει και τον ρόλο διαχρονικών παθογενειών του κρατικού μηχανισμού.

Διαβάστε επίσης