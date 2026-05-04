Met Gala 2026: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε - Η θεματική, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι

Η Beyoncé, η Nicole Kidman και η Venus Williams αναλαμβάνουν ρόλο συμπαρουσιαστριών της βραδιάς με τη διαχρονική «σιδηρά κυρία» της μόδας, Anna Wintour

Ανθή Κουρεντζή

Met Gala 2026: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε - Η θεματική, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου έφτασε δίνοντας το σήμα για την έναρξη του Met Gala 2026.

Με το φετινό θέμα «Costume Art», το κόκκινο χαλί αναμένεται να αναδείξει τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή.

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα εντός του «Metropolitan Museum of Art», καθώς το Costume Institute ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα του ανανεωμένη μορφή, εγκαίρως για τη βραδιά του gala.

Οι νεοονομαζόμενες αίθουσες Condé M. Nast Galleries μεταφέρονται σε έναν εκτεταμένο χώρο σχεδόν 12.000 τετραγωνικών ποδιών, σε περίοπτη θέση υψηλής ορατότητας, εντός του κεντρικού Great Hall του μουσείου.

Το Met Gala του 2025 συγκέντρωσε το ποσό-ρεκόρ των 31 εκατομμυρίων δολαρίων — αυξημένο σε σχέση με τα 26 εκατομμύρια της προηγούμενης χρονιάς — με όλα τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη του Ινστιτούτου.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ετήσιες εκθέσεις φιλοξενούνταν σε διαφορετικούς χώρους του μουσείου, γεγονός που περιόριζε τη διάρκεια προβολής τους. Φέτος, ωστόσο, η έκθεση θα παρουσιαστεί στον μόνιμο χώρο της για εννέα ολόκληρους μήνες, από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Συγκριτικά, η περσινή έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style» παρέμεινε ανοιχτή για μόλις πέντε μήνες.

Ποιο είναι το θέμα του Met Gala 2026

Το φετινό θέμα, καθώς και η έκθεση, φέρουν τον τίτλο «Costume Art» και εξερευνούν τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν.

Σύμφωνα με το Met, η έκθεση «εξετάζει τις αναπαραστάσεις του ντυμένου σώματος μέσα από την εκτενή συλλογή του μουσείου, συνδυάζοντας ενδύματα με έργα τέχνης, ώστε να αναδειχθεί η εγγενής σχέση μεταξύ ένδυσης και σώματος».

Ποιοι είναι οι οικοδεσπότες

Η Beyoncé, η Nicole Kidman και η Venus Williams αναλαμβάνουν ρόλο συμπαρουσιαστριών της βραδιάς, μαζί με τη διαχρονική «σιδηρά κυρία» της μόδας, Anna Wintour.

Τιμητικοί πρόεδροι θα είναι ο Jeff Bezos και η σύζυγός του Lauren Sánchez Bezos, οι οποίοι αποτελούν και βασικούς χρηματοδότες τόσο της εκδήλωσης όσο και της συνοδευτικής έκθεσης.

Η επιτροπή οικοδεσποτών επιστρέφει για το 2026, με δύο συμπροέδρους: τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Saint Laurent, Anthony Vaccarello, και τη μούσα του οίκου, Zoë Kravitz. Ο όμιλος Kering, στον οποίο ανήκει το brand, θα χρηματοδοτήσει επίσης την έκθεση «Costume Art».

Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Στην επιτροπή οικοδεσποτών συμμετέχουν ακόμη η Sabrina Carpenter, η Doja Cat, η Misty Copeland, η Elizabeth Debicki, η Lena Dunham, ο Sam Smith, η Teyana Taylor και πολλοί ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Page Six», στα σκαλιά του Met αναμένεται να επιστρέψουν σταθερές παρουσίες του θεσμού, όπως η Kim Kardashian και η Hailey Bieber, μαζί με την Julia Garner, την Alexa Chung, τη Gabrielle Union και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους.

Οι «The New York Times» αναφέρουν ότι το κόστος των ατομικών εισιτηρίων αυξήθηκε κατά 25.000 δολάρια φέτος, αγγίζοντας πλέον τα 100.000 δολάρια, ενώ οι τιμές για τραπέζια ξεκινούν από τις 350.000 δολάρια — επιβεβαιώνοντας τον εξαιρετικά ελιτίστικο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί ξεκινούν συνήθως στις 5:00 μ.μ. (12:00 π.μ. τοπική ώρα) και ολοκληρώνονται περίπου στις 8:00 μ.μ. (3:00 π.μ.)

Οι περισσότερες ζωντανές μεταδόσεις από το κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Vogue, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα 1:00 π.μ.)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός: «Χαμόγελα» για Στρακόσα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

17:13ME TO N & ME TO Σ

Εδώ και τώρα, στη δημοσιότητα τα στοιχεία όσων κακοποιούν γέροντες!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκτακτες συσκέψεις για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις από και προς το «Μακεδονία»

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ενόψει του Game 3

17:02LIFESTYLE

Met Gala 2026: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε - Η θεματική, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι

17:01LIFESTYLE

Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε επιθετικό σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Γερμανό ΥΠΕΞ: «Για να χτίσουμε γέφυρες, πρέπει να σταματήσουμε να τις ανατινάζουμε»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Μεγαλοπόδαρος στο Οχάιο; Ντόπιοι αναφέρουν απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές

16:41ΥΓΕΙΑ

Ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και τηλεϊατρική μετασχηματίζουν το μοντέλο φροντίδας

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Μπέσεντ: «Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ, το ανοίγουμε»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού για ένα τυχαίο σπρώξιμο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είπε πως είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίση στην αγορά ακινήτων: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγοράσει κάποιος ή να ενοικιάσει σπίτι;

16:33ΥΓΕΙΑ

Επίπεδα οξυγόνου στο αίμα: Τι είναι φυσιολογικό ανά ηλικία και τι σημαίνει

16:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

16:24LIFESTYLE

Μαλού: «Επέστρεψα στις πίστες 40 ημέρες μετά τον τοκετό, δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού για ένα τυχαίο σπρώξιμο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

16:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

17:01LIFESTYLE

Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για παιδική πορνογραφία - Παραποιούσαν φωτογραφίες παιδιών

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Γερμανό ΥΠΕΞ: «Για να χτίσουμε γέφυρες, πρέπει να σταματήσουμε να τις ανατινάζουμε»

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:33ΥΓΕΙΑ

Επίπεδα οξυγόνου στο αίμα: Τι είναι φυσιολογικό ανά ηλικία και τι σημαίνει

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είπε πως είχε πρόβλημα με τη σύνταξή του ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί στην τράπεζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ