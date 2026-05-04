Met Gala 2026: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε - Η θεματική, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου έφτασε δίνοντας το σήμα για την έναρξη του Met Gala 2026.

Με το φετινό θέμα «Costume Art», το κόκκινο χαλί αναμένεται να αναδείξει τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή.

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα εντός του «Metropolitan Museum of Art», καθώς το Costume Institute ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα του ανανεωμένη μορφή, εγκαίρως για τη βραδιά του gala.

Οι νεοονομαζόμενες αίθουσες Condé M. Nast Galleries μεταφέρονται σε έναν εκτεταμένο χώρο σχεδόν 12.000 τετραγωνικών ποδιών, σε περίοπτη θέση υψηλής ορατότητας, εντός του κεντρικού Great Hall του μουσείου.

Το Met Gala του 2025 συγκέντρωσε το ποσό-ρεκόρ των 31 εκατομμυρίων δολαρίων — αυξημένο σε σχέση με τα 26 εκατομμύρια της προηγούμενης χρονιάς — με όλα τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη του Ινστιτούτου.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ετήσιες εκθέσεις φιλοξενούνταν σε διαφορετικούς χώρους του μουσείου, γεγονός που περιόριζε τη διάρκεια προβολής τους. Φέτος, ωστόσο, η έκθεση θα παρουσιαστεί στον μόνιμο χώρο της για εννέα ολόκληρους μήνες, από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Συγκριτικά, η περσινή έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style» παρέμεινε ανοιχτή για μόλις πέντε μήνες.

Ποιο είναι το θέμα του Met Gala 2026

Το φετινό θέμα, καθώς και η έκθεση, φέρουν τον τίτλο «Costume Art» και εξερευνούν τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν.

Σύμφωνα με το Met, η έκθεση «εξετάζει τις αναπαραστάσεις του ντυμένου σώματος μέσα από την εκτενή συλλογή του μουσείου, συνδυάζοντας ενδύματα με έργα τέχνης, ώστε να αναδειχθεί η εγγενής σχέση μεταξύ ένδυσης και σώματος».

Ποιοι είναι οι οικοδεσπότες

Η Beyoncé, η Nicole Kidman και η Venus Williams αναλαμβάνουν ρόλο συμπαρουσιαστριών της βραδιάς, μαζί με τη διαχρονική «σιδηρά κυρία» της μόδας, Anna Wintour.

Τιμητικοί πρόεδροι θα είναι ο Jeff Bezos και η σύζυγός του Lauren Sánchez Bezos, οι οποίοι αποτελούν και βασικούς χρηματοδότες τόσο της εκδήλωσης όσο και της συνοδευτικής έκθεσης.

Η επιτροπή οικοδεσποτών επιστρέφει για το 2026, με δύο συμπροέδρους: τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Saint Laurent, Anthony Vaccarello, και τη μούσα του οίκου, Zoë Kravitz. Ο όμιλος Kering, στον οποίο ανήκει το brand, θα χρηματοδοτήσει επίσης την έκθεση «Costume Art».

Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Στην επιτροπή οικοδεσποτών συμμετέχουν ακόμη η Sabrina Carpenter, η Doja Cat, η Misty Copeland, η Elizabeth Debicki, η Lena Dunham, ο Sam Smith, η Teyana Taylor και πολλοί ακόμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Page Six», στα σκαλιά του Met αναμένεται να επιστρέψουν σταθερές παρουσίες του θεσμού, όπως η Kim Kardashian και η Hailey Bieber, μαζί με την Julia Garner, την Alexa Chung, τη Gabrielle Union και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους.

Οι «The New York Times» αναφέρουν ότι το κόστος των ατομικών εισιτηρίων αυξήθηκε κατά 25.000 δολάρια φέτος, αγγίζοντας πλέον τα 100.000 δολάρια, ενώ οι τιμές για τραπέζια ξεκινούν από τις 350.000 δολάρια — επιβεβαιώνοντας τον εξαιρετικά ελιτίστικο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί ξεκινούν συνήθως στις 5:00 μ.μ. (12:00 π.μ. τοπική ώρα) και ολοκληρώνονται περίπου στις 8:00 μ.μ. (3:00 π.μ.)

Οι περισσότερες ζωντανές μεταδόσεις από το κόκκινο χαλί, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Vogue, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα 1:00 π.μ.)

