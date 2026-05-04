Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα

Η Κολομβιανή σταρ Σακίρα, έδωσε το Σάββατο μία ανεπανάληπτη δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κόπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκεντρώνοντας 2 εκατομμύρια κόσμου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, μαζί της βρέθηκαν στη σκηνή, οι δύο γιοί της, Μίλαν και Σάσα, καρπός του έρωτά της με τον πρώην σύζυγό της ποδοσφαιρικό αστέρα Πικέ.

Μητέρα και γιοι, τραγούδησαν μαζί το εμβληματικό ‘Acróstico’ και αποθεώθηκαν...

Por primera vez en la historia, la estrella cantante colombiana Shakira, se alinea con sus hijos Milán y Sasha en Copacabana, Brasil, para cantar la icónica canción ‘Acróstico’ ante una multitud de más de 2 millones de personas. pic.twitter.com/08DNUD0rSB — Santiago Alvarán (@SALVARANM) May 3, 2026

Νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, δείχνουν τα δύο αγόρια να συνοδεύουν τη μητέρα τους, στον χώρο της συναυλίας.