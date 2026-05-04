Για πρώτη φορά οι γιοι της Σακίρα και του Πικέ στη σκηνή στη μεγαλειώδη συναυλία στην Κοπακαμπάνα
Τραγούδησαν μαζί της μπροστά σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Κολομβιανή σταρ Σακίρα, έδωσε το Σάββατο μία ανεπανάληπτη δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κόπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκεντρώνοντας 2 εκατομμύρια κόσμου.
Για πρώτη φορά στην ιστορία, μαζί της βρέθηκαν στη σκηνή, οι δύο γιοί της, Μίλαν και Σάσα, καρπός του έρωτά της με τον πρώην σύζυγό της ποδοσφαιρικό αστέρα Πικέ.
Μητέρα και γιοι, τραγούδησαν μαζί το εμβληματικό ‘Acróstico’ και αποθεώθηκαν...
Νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, δείχνουν τα δύο αγόρια να συνοδεύουν τη μητέρα τους, στον χώρο της συναυλίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK - Παναθηναϊκός: «Χαμόγελα» για Στρακόσα
17:13 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Εδώ και τώρα, στη δημοσιότητα τα στοιχεία όσων κακοποιούν γέροντες!
16:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ