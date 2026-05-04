Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

Την είδηση έκανε γνωστή ο 47χρονος μουσικός και σύζυγος της Ντίαζ, Μπέντζι Μάντεν, μέσω Instagram, με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση

Δημήτρης Δρίζος

Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Cameron Diaz και ο Benji Madden καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί, τον γιο Nautas Madden, που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας.
  • Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, την κόρη Raddix και τον γιο Cardinal, έχοντας επιλέξει να διατηρούν την ιδιωτικότητα των παιδιών τους.
  • Η Diaz αναφέρθηκε θετικά στη μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, χαρακτηρίζοντας τη σημαντική και γεμάτη ενέργεια εμπειρία.
  • Πρόσφατα επέστρεψε στην υποκριτική μετά από δέκα χρόνια απουσίας, με συμμετοχές σε νέες ταινίες και σειρές.
  • Η Cameron Diaz και ο Benji Madden διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά τους.
Snapshot powered by AI

Η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν ανακοίνωσαν τον ερχομό του τρίτου τους παιδιού, διευρύνοντας την οικογένειά τους και σηματοδοτώντας μια ακόμη ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή στη ζωή τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο 47χρονος μουσικός μέσω Instagram, με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση. «Η Κάμερον κι εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

1777891472947-607198740-clipboard05-04-202601.jpg

Στο ίδιο μήνυμα, ο Μπέντζι Μάντεν αναφέρθηκε στη χαρά που βιώνει η οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά τους είναι υγιή και ευτυχισμένα, ενώ ευχαρίστησε όσους τους στέλνουν ευχές. Αντί για φωτογραφία του νεογέννητου, επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα πλοίου, εξηγώντας παράλληλα τη σημασία του ονόματος «Nautas», που παραπέμπει σε ναυτικό, εξερευνητή και άνθρωπο που δεν φοβάται το άγνωστο.
Η Κάμερον Ντιάζ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση με σύμβολα αγάπης, επιβεβαιώνοντας τη χαρά της.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά: την κόρη τους Raddix, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και τον γιο τους Cardinal, που ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2024. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και τώρα, η γέννηση έγινε μέσω παρένθετης μητέρας.

1777891537612-503738273-33.jpg

Η στάση τους απέναντι στη δημοσιότητα παραμένει σταθερή. Όπως είχαν δηλώσει και στο παρελθόν, επιλέγουν συνειδητά να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η πρώτη ανακοίνωση που είχε αιφνιδιάσει

Η πρώτη φορά που η Cameron Diaz ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα ήταν το 2019, όταν εξέπληξε τους θαυμαστές της με ένα πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Instagram. Τότε είχε γράψει ότι η μικρή Raddix «κατέκτησε αμέσως τις καρδιές τους και ολοκλήρωσε την οικογένεια», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του παιδιού τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου, το ζευγάρι είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες με τη γονιμότητα και είχε καταφύγει αρχικά σε εξωσωματική γονιμοποίηση πριν επιλέξει τη λύση της παρένθετης μητέρας.

Η μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Cameron Diaz μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την εμπειρία του να αποκτάς παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως ανέφερε, το να είναι μητέρα αποτελεί «το καλύτερο κομμάτι της ζωής της», προσθέτοντας με χιούμορ ότι πλέον νιώθει την ανάγκη να ζήσει μέχρι τα 107 για να είναι δίπλα στα παιδιά της.
Παραδέχθηκε επίσης ότι οι περισσότερες γυναίκες που γίνονται μητέρες στην ηλικία της είναι αρκετά νεότερες, ωστόσο αποδέχεται πλήρως αυτή τη διαφορά και προσπαθεί να διατηρεί τη ζωντάνια και την ενέργειά της.

Η επιστροφή στο Χόλιγουντ

Η ηθοποιός επέστρεψε πρόσφατα στην υποκριτική, έπειτα από μια δεκαετή αποχή που ξεκίνησε μετά την ταινία Annie. Το 2024 έκανε το comeback της με το Back in Action δίπλα στον Jamie Foxx, ενώ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Outcome» μαζί με τον Keanu Reeves για το Apple TV.

Παράλληλα, συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «The Sham» με τον Stephen Merchant, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στον ρόλο της πριγκίπισσας Fiona σε νέα ταινία Shrek που προγραμματίζεται για το 2027.

Η γνωριμία της Cameron Diaz με τον Benji Madden έγινε μέσω της Nicole Richie και του Joel Madden, αδελφού του Benji. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015 σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά, συνεχίζουν να κρατούν χαμηλό προφίλ, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογενειακή τους ζωή, η οποία πλέον αριθμεί πέντε μέλη και, όπως φαίνεται, τους γεμίζει απόλυτα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αποκαλύπτεται: Μια γιορτή του «Κάθετου Χρόνου» και της καλλιτεχνικής συνάντησης  

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα για 5 μήνες στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες αργίες του 2026 που απομένουν είναι τριήμερα

14:07LIFESTYLE

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση μετά την παραίτηση Δάρα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα «αθώα» σημάδια ότι η ορμόνη του στρες μπορεί να είναι πολύ υψηλή

14:00LIFESTYLE

«Mortal Kombat II»: Πώς θα δεις πρώτος την πιο εκρηκτική πρεμιέρα της χρονιάς

13:57LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία - Η γλυκιά φωτογραφία με τους γιους της

13:55LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι συμπτώσεις που δείχνουν ότι ο Akylas θα βρεθεί στην πρώτη θέση

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ουκρανός εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια γιατί νόμιζε πως είναι... Ρώσοι

13:49LIFESTYLE

Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση - Τι είπε για την Άμυνα

13:46ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώδεκα μέτρα για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία χρόνος ανάγνωσης

13:39WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν ένα μικροσκοπικό ελάττωμα στον ίδιο τον χρόνο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζελένσκι κατά Ρωσίας: «Ουκρανικά drones θα μπορούσαν να πετάξουν πάνω από την παρέλαση της 9ης Μαΐου»

13:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα και απειλούσε υπαλλήλους

13:14ANNOUNCEMENTS

Λαϊκό Λαχείο: Αλλάζει η ημέρα των κληρώσεων - Κάθε Τετάρτη οι κληρώσεις του παιχνιδιού της Allwy

13:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς και μέχρι πότε υποβάλλονται οι τροποποιητικές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι Αμερικανοί

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ουκρανός εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια γιατί νόμιζε πως είναι... Ρώσοι

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

13:49LIFESTYLE

Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύζυγος Σπύρου Ρέτσα στο Newsbomb: «Σοκαριστικό να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί, ας μάθουμε έστω και το χειρότερο σενάριο» - Νέες έρευνες σήμερα στην παραλία Πεθαμένου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολγοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

13:57LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η πριγκίπισσα Ευγενία - Η γλυκιά φωτογραφία με τους γιους της

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα «αθώα» σημάδια ότι η ορμόνη του στρες μπορεί να είναι πολύ υψηλή

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Ο «αποχαιρετισμός» στον γιο του και το μεγάλο χρηματικό ποσό που άφησε στην κόρη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ