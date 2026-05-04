Μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της η Κάμερον Ντίαζ

Η Cameron Diaz και ο Benji Madden διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά τους.

Η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν ανακοίνωσαν τον ερχομό του τρίτου τους παιδιού, διευρύνοντας την οικογένειά τους και σηματοδοτώντας μια ακόμη ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή στη ζωή τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο 47χρονος μουσικός μέσω Instagram, με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση. «Η Κάμερον κι εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Μπέντζι Μάντεν αναφέρθηκε στη χαρά που βιώνει η οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά τους είναι υγιή και ευτυχισμένα, ενώ ευχαρίστησε όσους τους στέλνουν ευχές. Αντί για φωτογραφία του νεογέννητου, επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα πλοίου, εξηγώντας παράλληλα τη σημασία του ονόματος «Nautas», που παραπέμπει σε ναυτικό, εξερευνητή και άνθρωπο που δεν φοβάται το άγνωστο.

Η Κάμερον Ντιάζ σχολίασε κάτω από την ανάρτηση με σύμβολα αγάπης, επιβεβαιώνοντας τη χαρά της.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά: την κόρη τους Raddix, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και τον γιο τους Cardinal, που ήρθε στον κόσμο τον Μάρτιο του 2024. Και στις δύο περιπτώσεις, όπως και τώρα, η γέννηση έγινε μέσω παρένθετης μητέρας.

Η στάση τους απέναντι στη δημοσιότητα παραμένει σταθερή. Όπως είχαν δηλώσει και στο παρελθόν, επιλέγουν συνειδητά να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η πρώτη ανακοίνωση που είχε αιφνιδιάσει

Η πρώτη φορά που η Cameron Diaz ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα ήταν το 2019, όταν εξέπληξε τους θαυμαστές της με ένα πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Instagram. Τότε είχε γράψει ότι η μικρή Raddix «κατέκτησε αμέσως τις καρδιές τους και ολοκλήρωσε την οικογένεια», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του παιδιού τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου, το ζευγάρι είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες με τη γονιμότητα και είχε καταφύγει αρχικά σε εξωσωματική γονιμοποίηση πριν επιλέξει τη λύση της παρένθετης μητέρας.

Η μητρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Cameron Diaz μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την εμπειρία του να αποκτάς παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως ανέφερε, το να είναι μητέρα αποτελεί «το καλύτερο κομμάτι της ζωής της», προσθέτοντας με χιούμορ ότι πλέον νιώθει την ανάγκη να ζήσει μέχρι τα 107 για να είναι δίπλα στα παιδιά της.

Παραδέχθηκε επίσης ότι οι περισσότερες γυναίκες που γίνονται μητέρες στην ηλικία της είναι αρκετά νεότερες, ωστόσο αποδέχεται πλήρως αυτή τη διαφορά και προσπαθεί να διατηρεί τη ζωντάνια και την ενέργειά της.

Η επιστροφή στο Χόλιγουντ

Η ηθοποιός επέστρεψε πρόσφατα στην υποκριτική, έπειτα από μια δεκαετή αποχή που ξεκίνησε μετά την ταινία Annie. Το 2024 έκανε το comeback της με το Back in Action δίπλα στον Jamie Foxx, ενώ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Outcome» μαζί με τον Keanu Reeves για το Apple TV.

Παράλληλα, συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας «The Sham» με τον Stephen Merchant, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στον ρόλο της πριγκίπισσας Fiona σε νέα ταινία Shrek που προγραμματίζεται για το 2027.

Η γνωριμία της Cameron Diaz με τον Benji Madden έγινε μέσω της Nicole Richie και του Joel Madden, αδελφού του Benji. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015 σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία μετά, συνεχίζουν να κρατούν χαμηλό προφίλ, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογενειακή τους ζωή, η οποία πλέον αριθμεί πέντε μέλη και, όπως φαίνεται, τους γεμίζει απόλυτα.