ΗΠΑ: Αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο

Τι αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για την επιχείρηση «Freedom»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν Περσικό Κόλπο.
  • Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους, παρά τις αναφορές ιρανικών μέσων.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Με νέα ανακοίνωση η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία νωρίτερα διέψευσε ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ανέφερε ότι τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, και επιχειρούν στον Περσικό.

«Τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν επί του παρόντος στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Freedom»», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν. Το ναυτικό του Ιράν εμπόδισε τα «αμερικανο-σιωνιστικά» πολεμικά πλοία να εισέλθουν στο Ορμούζ μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ωστόσο οι αμερικανικές δυνάμεις διέψευσαν τις πληροφορίες των Ιρανών. «Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το Project Freedom και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια» τόνισε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «συνοδεύσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και δύο μήνες στον Κόλπο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Fars, το πλοίο κινούνταν «παραβιάζοντας τις οδηγίες κυκλοφορίας και ασφάλειας της ναυτιλίας» και προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά όταν έγινε στόχος. Μετά τις επιθέσεις, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε διέλευση μέσω του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με τις αρχές του, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του θα οδηγήσει σε αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις απειλές των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «Σχέδιο Ελευθερία» με στόχο την υποστήριξη πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει δείξει ότι θεωρεί τον εαυτό της φύλακα και προστάτη του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις στις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. «Η συνήθεια των ΗΠΑ να προβάλλουν υπερβολικές και απεριόριστες απαιτήσεις δεν δείχνει κανένα σημάδι τερματισμού», είπε.

