Ιράν: Εξετάζει την αντιπρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε σήμερα (4/5) ότι η Τεχεράνη εξετάζει αντιπρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. «Το μήνυμα των ΗΠΑ ελήφθη μέσω του Πακιστάν και δεν θα συζητήσω τις λεπτομέρειες των ζητημάτων που τέθηκαν αυτή τη στιγμή, επειδή αυτά τα ζητήματα βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. Δεν είναι σαφές ποιους όρους απαίτησαν οι ΗΠΑ από το Ιράν να αποδεχτεί στην αντιπρότασή του.

«Τα ζητήματα που εγείρονται σχετικά με τον εμπλουτισμό ή τα πυρηνικά υλικά είναι καθαρά εικασίες και, σε αυτό το στάδιο, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο από την πλήρη διακοπή του πολέμου, και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε θα καθοριστεί στο μέλλον».

Ο Μπαγκάεϊ, υπαινίχθηκε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μειώσουν τις «υπερβολικές» απαιτήσεις τους στις διαπραγματεύσεις, εάν πρόκειται να τερματιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. «Σε αυτό το στάδιο, η προτεραιότητά μας είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Η άλλη πλευρά πρέπει να δεσμευτεί για μια λογική προσέγγιση και να εγκαταλείψει τις υπερβολικές απαιτήσεις της σχετικά με το Ιράν ».

Το Ιράν φέρεται να έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία του ειρηνευτική πρόταση, η οποία λέγεται ότι επικεντρώθηκε σε μια αρχική συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την απόσυρση των δυνάμεών τους από τα σύνορα του Ιράν, την καταβολή αποζημιώσεων για την επίθεσή τους στο Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στον Λίβανο .

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι οι εκπρόσωποί του είχαν «πολύ θετικές» συζητήσεις με το Ιράν, αλλά φέρεται επίσης να δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Kan News την ίδια ημέρα ότι η ιρανική πρόταση ήταν απαράδεκτη για αυτόν. Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα τερματίσουν τον πόλεμο χωρίς μια συμφωνία που θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμα προορίζεται για πολιτικούς σκοπούς και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.