Eurovision 2026: Οι συμπτώσεις που δείχνουν ότι ο Akylas θα βρεθεί στην πρώτη θέση

Snapshot Το τραγούδι «Ferto» έχει λάβει θετικές αντιδράσεις και η ελληνική συμμετοχή θεωρείται από τα φαβορί.

Ο Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σκηνή, όπως είχε γίνει και στον εθνικό τελικό αλλά και με την Έλενα Παπαρίζου το 2005.

Υπάρχουν αναφορές σε «συμπτώσεις» που σχετίζονται με το ζώδιο του Akylas, τον Υδροχόο, το ίδιο ζώδιο με την Παπαρίζου και την Ελλάδα.

Στο TikTok κυκλοφορεί αφήγημα που συνδέει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, μπλε και λευκό, με ευνοϊκή πορεία στη Eurovision. Snapshot powered by AI

Ο Akylas βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Βιέννη, συνοδεύοντας την ελληνική αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την πρώτη του πρόβα, ενώ είναι ήδη γνωστό πως ο καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η ελληνική συμμετοχή συγκαταλέγεται στα φαβορί, με το τραγούδι «Ferto» να έχει αποσπάσει θετικές αντιδράσεις από τους Eurofans.





Ταυτόχρονα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο TikTok τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει ορισμένες «συμπτώσεις» γύρω από τη συμμετοχή του Akyla, οι οποίες – σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται – ενδέχεται να συνδέονται με μια πιθανή διάκριση της Ελλάδας στον διαγωνισμό.



Η πρώτη από αυτές σχετίζεται με τη σειρά εμφάνισής του στον Α’ Ημιτελικό, καθώς θα ανέβει στη σκηνή τέταρτος, όπως είχε συμβεί και στον εθνικό τελικό, αλλά και στην περίπτωση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Number One».





Η δεύτερη «σύμπτωση» αφορά το ζώδιό του, καθώς είναι Υδροχόος, όπως και η Έλενα Παπαρίζου αλλά και η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο του βίντεο.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, με το μπλε και το λευκό να παρουσιάζονται – στο ίδιο αφήγημα – ως «ευνοϊκά» για την πορεία στη διοργάνωση.

