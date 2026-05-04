Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο «μπούκαρε» σε γήπεδο ποδοσφαίρου και επιτέθηκε σε διαιτητή

Μετά την επίθεση ο διαιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για όλες τις εξετάσεις και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο 

Η στιγμή της επίθεσης του υποψήφιου βουλευτή σε επόπτη σε αγώνα ποδοσφαίρου 

Screenshot από το Youtube κανάλι Cyprus Times
Ένα απίστευτο περιστατικό που διαδραματίστηκε στην Κύπρο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς ένας υποψήφιος βουλευτής εισέβαλλε σε αγωνιστικό χώρο προκειμένου να επιτεθεί στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Η επίθεση σημειώθηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΟΠ Παρεκλησσιάς για το πρωτάθλημα ένταξης ΣΤΟΚ, όταν ο 38χρονος υποψήφιος βουλευτής μπούκαρε στο γήπεδο και επιτέθηκε με γροθιές στον επόπτη τον οποίο προηγουμένως, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, είχαν χτυπήσει με μπουκάλι.

Εκτός ψηφοδελτίου ο 38χρονος υποψήφιος βουλευτής

Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο διαιτητής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και έλαβε εξιτήριο

Ο δράστης της επίθεσης αναγνωρίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη. Το πρωί της Κυριακής, ο 38χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου και διατάχθηκε η τριήμερη προσωποκράτηση του.

Την Κυριακή (3/5), το Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών, συνεδρίασε εκτάκτως με αφορμή αυτό το περιστατικό, ενώ σε ανακοίνωση του ανάφερε πως ο 38χρονος ουσιαστικά έθεσε αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου.

Η ανακοίνωση του Κινήματος Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών

«Κατόπιν έκτακτης συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, το κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών επιθυμεί να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στο οποίο εμπλέκεται υποψήφιός μας.

Το Κίνημα έλαβε γνώση του περιστατικού και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού μέσω του διαδικτύου και των δημοσιευμάτων, όπως και το ευρύ κοινό.

Ο λόγος που δεν υπήρξε άμεση και επίσημη τοποθέτηση, ήταν γιατί θεωρήσαμε πρέπον πρώτα να διασταυρώσουμε τα δεδομένα, να ενημερωθούμε υπεύθυνα για όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αξιολογήσουμε συλλογικά την κατάσταση με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Για εμάς, ο αθλητισμός οπως και κάθε κοινωνικός θεσμός αποτελεί χώρο σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και ευγενούς άμιλλας.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το Κίνημά μας πρεσβεύει .

Με την συγκεκριμένη ενέργεια του ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου.

Μέσα από την επικοινωνία μας με την οικογένεια του υποψηφίου, μας μεταφέρθηκε και η θέση του ίδιου και η αναγνώριση εκ μέρους του πως η συνολική εικόνα δεν πρέπει να στοχοποιεί, να επιβαρύνει ή να σκιάζει το Κίνημα και τους συνυποψηφίους του στο ψηφοδέλτιο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουμε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πράξη που αντίκειται στις αρχές, στις αξίες και στο ήθος του Κινήματός μας δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη συλλογική μας πορεία, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας.

Ως Κίνημα, αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολες προσωπικές και ψυχολογικές συνθήκες.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη για ευθύνη, αυτογνωσία και σεβασμό προς τους θεσμούς και την κοινωνία.

Το Κίνημά μας συνεχίζει με σοβαρότητα, ενότητα και προσήλωση στις αρχές που υπηρετεί.

Συνεχίζουμε δυνατοί, και ακόμα πιο αποφασισμένοι στον αγώνα που ξεκινήσαμε για να επέλθει αλλαγή , μα και κοινωνική πρόοδος.

