Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης - Δέχτηκε επίθεση από ανήλικες Ρομά στην πλατεία Πάρκου

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 13χρονη μαθήτρια στο κέντρο της Λαμίας, από ομάδα ανήλικων Ρομά. Το συμβάν έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης και η κοπέλα έμεινε αβοήθητη παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με LamiaReport, χθες το απόγευμα τρεις 13χρονες μαθήτριες αποβιβάστηκαν από το αυτοκίνητο της μητέρας της μίας εξ αυτών, προκειμένου να πάνε βόλτα στο κέντρο.

Όπως κατήγγειλε αργότερα στην Αστυνομία η μητέρα της μαθήτριας, η κόρη της με την παρέα της περπατούσαν επί της οδού Ρήγα Φεραίου, όταν τις πλησίασαν τρεις επίσης ανήλικες Ρομά και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά. Αφού την πέταξε στο οδόστρωμα άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει. Οι άλλες δύο παρακολουθούσαν τον ξυλοδαρμό και γελούσαν.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης, δεν είναι ο ξυλοδαρμός αλλά η αναλγησία των υπολοίπων, που έβλεπαν ένα ανήλικο κορίτσι να δέχεται επίθεση στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης κι ουδείς ασχολήθηκε. Η μητέρα του θύματος, υπέβαλλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.

«Είναι απίστευτο και με τρομάζει το γεγονός ότι ακόμη και μέρα μεσημέρι τα παιδιά μας κινδυνεύουν από παραβατικά άτομα ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε εκείνη την ώρα να πήγαιναν φροντιστήριο. Αλλά ακόμη κι έτσι στο τέλος δε θα τολμάμε να τα στείλουμε ούτε μια βόλτα», ήταν κάποια από τα λόγια της μητέρας της 13χρονης στο LamiaReport, εμφανώς ταραγμένη από το περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού της.