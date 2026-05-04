Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μπήκε στο σπίτι τους και επιτέθηκε με μαχαίρι - Νόμιζε πως ήταν Ρώσοι

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους 

  • Ένας 32χρονος Ουκρανός με ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε σε σπίτι στη Χανιώτη Χαλκιδικής και επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρία άτομα.
  • Ο δράστης τραυμάτισε έναν 75χρονο Ούγγρο, τη σύντροφό του 59χρονη Γερμανίδα και χτύπησε τον 40χρονο γιο της.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.
  • Ο 32χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοκατοχή.
  • Ο δράστης νόμιζε ότι τα θύματά του ήταν Ρώσοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαϊου, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε σπίτι οικογένειας και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε τρία άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το συμβάν εκτυλίχθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη. Ο 32χρονος δράστης -με καταγωγή από την Ουκρανία- ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου πέρασε στον εξωτερικό χώρο της διπλανής οικίας και εκεί επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 75χρονο Ούγγρο, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη.

Στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μια 59χρονη με καταγωγή από την Γερμανία, ενώ χτύπησε με τα χέρια του τον 40χρονο γιο της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για τον νόμο περί όπλων.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

