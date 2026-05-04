ΕΡΤ: Η ανακοίνωση μετά την παραίτηση Δάρα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας, πριν από λίγα 24ωρα, υπέβαλε παραίτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατήγγειλε παρεμβάσεις στην διαδικασία προσλήψεων συμβασιούχων στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ.

Τη Δευτέρα, η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η ΕΡΤ
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής
λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της
λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης
λειτουργίας της».

