Βαγγέλης Μαρινάκης: «Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ»

Snapshot Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πρόθυμος να πληρώσει τέλη 100.000 έως 200.000 δολαρίων για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτή η ναυσιπλοΐα.

Η Capital Group αποφεύγει εμπορικά τη δραστηριοποίηση στην περιοχή λόγω των τρεχουσών συνθηκών ασφαλείας.

Το Ιράν σχεδιάζει επιβολή τελών για τη διέλευση από το Ορμούζ, με ποσά που ενδέχεται να φτάσουν έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο, αλλά το ύψος των τελών δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ενώ ΗΠΑ και ΕΕ απορρίπτουν την επιβολή τελών διέλευσης.

Η Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την πρόσβαση των πλοίων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η επιβολή τέλους διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποτελέσει βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δήλωσε ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης. Μιλώντας στο TradeWinds Shipowners Forum, στο περιθώριο των Ποσειδωνίων υποστήριξε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν προτιμότερη από ένα σενάριο πλήρους διακοπής της διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επικεφαλής της Capital Group, η οποία διαχειρίζεται στόλο 185 πλοίων και περίπου 35 δεξαμενόπλοιων, ανέφερε ότι ο όμιλος έχει αποφασίσει να αποφεύγει πλήρως τη δραστηριοποίηση στην περιοχή υπό τις παρούσες συνθήκες ασφάλειας.

Όπως είπε, κατά την έναρξη της πρόσφατης έντασης στην περιοχή, δεν υπήρχαν πλοία του ομίλου στον Περσικό Κόλπο, γεγονός που απέτρεψε τον εγκλωβισμό τους, όπως συνέβη με άλλα πλοία και πληρώματα από όλο τον κόσμο. «Πήραμε μια απόφαση για ολόκληρο τον όμιλο… δεν δραστηριοποιούμαστε εμπορικά στην περιοχή – τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε παράλληλα το κόστος της εκτροπής πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων σε πλοία από τους αντάρτες Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα» γράφουν οι Financial Times.

Καλύτερα 100.000 - 200.000 δολάρια παρά κλειστά Στενά

«Για μένα, είναι καλύτερο να πληρώσουμε ένα τέλος 100.000 ή 200.000 δολαρίων, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου ή του σκάφους, παρά να υποστούμε όλη αυτή την ταλαιπωρία», είπε, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να διοχετευθούν στην αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

Το Ιράν έχει αναφερθεί σε σχεδιασμό συστήματος χρεώσεων για διελεύσεις από το Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει το ύψος των πιθανών τελών. Ο Έλληνας εφοπλιστής σημείωσε ότι τα ποσά που συζητούνται διεθνώς για πιθανή χρέωση θα είναι, σε κάθε περίπτωση, σημαντικά υψηλότερα από το εύρος που ο ίδιος θεωρεί ρεαλιστικό.

Ναυτιλιακοί όμιλοι και εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο έχουν δηλώσει ότι η ελευθερία διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να διατηρηθεί, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμό της πλωτής οδού δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα στενά σημεία συμφόρησης σε διεθνή ύδατα. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απορρίψει την ιδέα επιβολής τέλους διέλευσης στο Ορμούζ, επιμένοντας στην αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Αναλυτές, πάντως, εκτιμούν ότι μια τέτοια επιβάρυνση θα μπορούσε θεωρητικά να παρουσιαστεί ως περιβαλλοντικό ή ναυτιλιακό τέλος, εφόσον ενταχθεί σε ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο συμφωνίας.

Η πλωτή οδός έχει, στην πραγματικότητα, κλείσει για την κυκλοφορία από τότε που το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία που διέσχιζαν τα Στενά σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Τον Απρίλιο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια το κάθε πλεούμενο για να διέλθει από τα Στενά, το ισοδύναμο του 1 δολαρίου ανά βαρέλι για τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα.

Στη συνέχεια, ίδρυσε την Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου για τη διαχείριση και την επιβολή τελών, η οντότητα όμως έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες να είναι αβέβαιοι για τη μελλοντική τους πρόσβαση στον Κόλπο ή την ικανότητά τους να μετακινούν πλοία που έχουν αποκλειστεί στην πλωτή οδό μετά από τρεις μήνες πολέμου.

Τα μόνα πλοία που μπόρεσαν να διέλθουν ήταν εκείνα που είχαν διακυβερνητικές συμφωνίες με το Ιράν για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης ή που είχαν καταβάλει τέλη. Πολλές εταιρείες και πλοιοκτήτες, όπως η Chevron και η ιαπωνική Mitsui OSK Lines, έχουν δηλώσει ότι δεν θα πληρώνουν τέλη για τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή.

Ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, του οποίου τα πλοία έχουν διασχίσει τα Στενά αρκετές φορές από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, δήλωσε από την πλευρά του τη Δευτέρα ότι κανείς δεν πρέπει «να επιβάλλει διόδια ή οποιοδήποτε άλλο βάρος επειδή υπάρχουν πολλά σημεία συμφόρησης στον κόσμο».