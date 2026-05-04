Ζελένσκι: «Ουκρανικά drones θα μπορούσαν να πετάξουν πάνω από την παρέλαση της 9ης Μαΐου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απείλησε ευθέως την Ρωσία, δηλώνοντας ότι ουκρανικά drones θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την παρέλαση της Μόσχας, η οποία θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου για την επέτειο της Ημέρας της Νίκης.

«Η Ρωσία θα κάνει παρέλαση στις 9 Μαΐου. Ωστόσο, στην παρέλαση αυτή δεν θα υπάρξει στρατιωτικός εξοπλισμός. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά χρόνια. Ουκρανικά drones θα μπορούσαν επίσης να πετάξουν πάνω από την παρέλαση αυτή», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης κατά την διάρκεια της Συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας, στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι και Καναδοί ηγέτες, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Αυτό δείχνει ότι δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί όσο πριν», πρόσθεσε.

"Russia has announced a parade on May 9 But there will be no military equipment at this parade. This will happen for the first time in many, many years.Ukrainian drones could also fly over this parade.…

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρότεινε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (8 Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη, 9 Μαΐου στη Ρωσία), κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρος να αντέδρασε θετικά.

Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο

Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε έκρηξη στη Μόσχα, περίπου έξι χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, η οποία φέρεται να οφείλεται σε επίθεση με drone. Κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι «ακούστηκε έκρηξη στη Μόσχα», ενώ δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνεται να δείχνουν ένα drone να πετά σε χαμηλό υψόμετρο προς τη Μόσχα λίγο πριν τις 1 π.μ. (τοπική ώρα). Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα λίγο αργότερα.

⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin



During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.



Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.



According to monitoring channels, UAVs…

Φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν ζημιές στον επάνω όροφο μιας πολυκατοικίας στην πόλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Mosfilm Tower, ενός πολυτελούς κτιρίου που βρίσκεται δυτικά του κέντρου της πόλης. Συντρίμμια από το drone παρατηρήθηκαν επίσης διάσπαρτα στον δρόμο από κάτω.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιανίν, επιβεβαίωσε την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξαν θύματα.

