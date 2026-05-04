Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο - Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε έκρηξη στη Μόσχα, περίπου έξι χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, η οποία φέρεται να οφείλεται σε επίθεση με drone.

Κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι «ακούστηκε έκρηξη στη Μόσχα».

Δημοσίευσαν επίσης φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου κτιρίου κατοικιών, που φέρεται να προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ένα drone να πετά σε χαμηλό υψόμετρο προς τη Μόσχα λίγο πριν τις 1 π.μ. τοπική ώρα. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα λίγο αργότερα.

Φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν ζημιές στον επάνω όροφο μιας πολυκατοικίας στην πόλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Mosfilm Tower, ενός πολυτελούς κτιρίου που βρίσκεται δυτικά του κέντρου της πόλης. Συντρίμμια από το drone παρατηρήθηκαν επίσης διάσπαρτα στον δρόμο από κάτω, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στον τόπο του συμβάντος.

Ο Πύργος Mosfilm βρίσκεται σε μια ελίτ γειτονιά της πόλης, κοντά σε πρεσβείες και διπλωματικές κατοικίες.

Η Ρωσία έχει αναφερθεί στο παρελθόν για πολλαπλές επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας, αν και η πρωτεύουσα είναι καλά προστατευμένη από εναέριες απειλές. Σπάνια έχει υποστεί η ρωσική πρωτεύουσα ζημιές σε υποδομές πολιτών, παρά την αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν επιβεβαίωσε την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξαν θύματα.

⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin



During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.



Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.



According to monitoring channels, UAVs… pic.twitter.com/V5WWbIL1e6 — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

