Οχάιο: Ο Βigfoot επιστρέφει - Απόκοσμες κραυγές και τεράστιες πατημασιές τρομοκρατούν τους κατοίκους

Ο Bigfoot - γνωστός επίσης και ως Sasquatch - είναι ένα μεγάλο, τριχωτό ανθρωπόμορφο πλάσμα που φημολογείται πως παραμονεύει στα δάση και τα εθνικά πάρκα της Βόρειας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα.Ο θρύλος του «επιστρέφει» ξανά και ξανά, μέσα από ντοκιμαντέρ και αναφορές που προκαλούν φρενίτιδα σε εκείνους που πιστεύουν στην ύπαρξή του.

Από τον περασμένο Μάρτιο το βορειοανατολικό Οχάιο έχει κατακλυστεί από αναφορές για την ύπαρξη ενός μεγαλόσωμου θηρίου που παραπέμπει στον Bigfoot. Ορισμένοι κάτοικοι υποψιάζονται ότι μια ολόκληρη οικογένεια από μεγαλόσωμα ανθρωποειδή που έχουν μετακομίσει στην περιοχή μετά από έναν ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα, ανέφερε το δίκτυο Fox 8 .

Πολλοί ανώνυμοι μάρτυρες μοιράστηκαν φωτογραφίες από ογκώδη ίχνη πατημασιών διάσπαρτα κυρίως μεταξύ Άκρον και Γιάνγκσταουν στην κομητεία Πόρτατζ. Τα περισσότερα από τα αποτυπώματα έχουν εκτιμώμενο μήκος 45 εκατοστά — το οποίο μπορεί να ταιριάξει μόνο με ένα πλάσμα που έχει ύψος τουλάχιστον 2,7 μέτρα ή περισσότερο.

Οι κάτοικοι που ήταν αρκετά γενναίοι ώστε να αποκαλύψουν τα ευρήματά τους στα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ένα πλάσμα ύψους μεταξύ 1,8 και 2 μέτρων, πλήρως καλυμμένο με σκούρα γούνα, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης. Ο Μάικ Μίλερ, συνιδρυτής της ερευνητικής ομάδας Ohio Nightstalkers Bigfoot, ηγείται της έρευνας επί τόπου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη του «αποστολή» ως εμπειρογνώμονας σε θέματα που αφορούν τον Bigfoot στο Οχάιο, το οποίο κατατάσσεται τέταρτο στο έθνος σε φερόμενες θεάσεις Bigfoot. Οι τελευταίες μαζικές αναφορές για την ύπαρξη του μυστηριώδους πλάσματος στην περιοχή, ήταν το 1978.

Εκείνος ο χειμώνας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους χειρότερους στην ιστορία των ΗΠΑ, με κορύφωση τη χιονοθύελλα Cleveland Superbomb που κατέστρεψε την κοιλάδα του Οχάιο και τις Μεγάλες Λίμνες. Όταν η εποχή άρχισε επιτέλους να αλλάζει, οι θεάσεις του Bigfoot αυξήθηκαν κατακόρυφα στο βορειοανατολικό Οχάιο.

Ο Μίλερ υποστήριξε ότι ο φετινός χειμώνας, όπου δύο χιονοθύελλες σάρωσαν τη χώρα σε μόλις ένα μήνα, πλημμύρισε το βιότοπο του Sasquatch, αναγκάζοντάς το ανθρωποειδές να πλησιάσει περισσότερο στον πολιτισμό. «Θα μπορούσαν να εκτρέφουν τα μικρά τους σε εκείνη την περιοχή ή απλώς, ξέρεις, βρίσκεσαι στην περιοχή τους και θέλουν να φύγεις», είπε ο Μίλερ.

Ο Μίλερ κατέγραψε ακόμη και ηχογραφήσεις φαινομενικών ουρλιαχτών που ισχυρίζεται ότι δεν ταιριάζουν με κανένα «γνωστό ζώο στη Βόρεια Αμερική». «Μερικές από αυτές τις κραυγές ήταν πιο δυνατές από τις κραυγές ενός μπαμπουίνου στο φασματογράφο, και αυτό είναι απόδειξη», επέμεινε.

Ο Τζερεμάια Μπάιρον, παρουσιαστής του podcast της Bigfoot Society, βοηθά την έρευνα από μακριά. Από τις δεκάδες θεάσεις γύρω από το βορειοανατολικό Οχάιο, ο Μπάιρον ξεχώρισε μία από δύο πεζοπόρους που θυμήθηκαν ότι το θηρίο γύρισε με τους ώμους του και όχι με τον λαιμό του.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία οι φανατικοί της θεωρίας για την ύπαρξη του Bigfoot θα καταλάβουν ότι είναι αρκετά τρελή», είπε. Ο Μπάιρον είπε ότι επικοινώνησε με έναν από τους έκπληκτους πεζοπόρους, ο οποίος του είπε: «Ξέρω τι είδα, αλλά δεν ξέρω τι είδα».

Οι πιο ορθολογιστές επισημαίνουν το γεγονός ότι κανένας από τους παρατηρητές του Bigfoot δεν έχει καταφέρει να τραβήξει φωτογραφία του — παρά τις κάμερες υψηλής ανάλυσης στα σύγχρονα smartphones.