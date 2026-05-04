Το DESI HVS1 ανακάλυψε ένα αρχαίο «αστέρι-σφαίρα» που εκτοξεύτηκε από το κέντρο του Γαλαξία μας

Οι υπερταχύτητας αστέρες (HVS) χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, συχνά άνω των 500 χλμ/δευτ

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι Κινέζοι αστρονόμοι ταυτοποίησαν τον DESI
  • HVS1, έναν παλαιό, φτωχό σε μέταλλα υπερταχύτητα αστέρα πιθανώς προερχόμενο από το κέντρο του Γαλαξία.
  • Ο DESI
  • HVS1 κινείται με ταχύτητα περίπου 523 χλμ/δευτ. και απομακρύνεται από το γαλαξιακό δίσκο, έχοντας πλησιάσει το γαλαξιακό κέντρο πριν από 12,9 εκατομμύρια χρόνια.
  • Ο αστέρας έχει μάζα 0,76 ηλιακών μαζών, θερμοκρασία 6.198 K και μεταλλικότητα
  • 1,64 dex, χαρακτηριστικά που τον κατατάσσουν ως παλαιό και μέταλλα
  • φτωχό.
  • Ο DESI
  • HVS1 αποτελεί τον πρώτο γνωστό υπερταχύτητας αστέρα παλιάς ηλικίας και χαμηλής μάζας που εκτοξεύτηκε από το κέντρο του Γαλαξία μέσω του μηχανισμού Hills.
  • Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την κατανόηση της δυναμικής του γαλαξιακού κέντρου και των μηχανισμών εκτόξευσης αστέρων σε υψηλές ταχύτητες.
Κινέζοι αστρονόμοι ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση του αστέρα DESI-HVS1, ενός παλαιού, φτωχού σε μέταλλα υπερταχύτητας αστέρα που πιθανώς προέρχεται από το κέντρο του γαλαξία μας. Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δεδομένα από το Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) και το δορυφόρο Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και παρουσιάστηκε σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα arXiv.

Οι υπερταχύτητας αστέρες (HVS) χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, συχνά άνω των 500 χλμ/δευτ., που τους επιτρέπουν να ξεφεύγουν από τη βαρυτική έλξη του γαλαξία τους. Συνηθέστερα δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού Hills, όταν ένα δυαδικό αστρικό σύστημα διασπάται από τη βαρυτική δύναμη ενός υπερμαζικού μαύρου οπής (SMBH) στο κέντρο του γαλαξία.

Το γαλαξιακό κέντρο, με τη δυναμική και έντονη βαρυτική επίδραση της υπερμαζικής μαύρης τρύπας, αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά περιβάλλοντα στον Γαλαξία μας. Αυτές οι συνθήκες παράγουν συχνές βαρυτικές αλληλεπιδράσεις, καθιστώντας το ιδανικό πεδίο για την αναζήτηση νέων υπερταχύτητας αστέρων. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα λίγοι από αυτούς έχουν συνδεθεί με σιγουριά με το γαλαξιακό κέντρο, λόγω περιορισμών στα δεδομένα αποστάσεων και κινήσεων που δυσχεραίνουν τις αναδρομικές τροχιακές αναλύσεις.

Η ανακάλυψη του DESI-HVS1

Η ομάδα του Shunhong Deng από το Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών εντόπισε τον DESI-HVS1, έναν αστέρα τύπου F, χαμηλής μάζας, φτωχό σε μέταλλα και ηλικίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων ετών, ως πιθανό υποψήφιο υπερταχύτητας αστέρα που εκτοξεύτηκε από το κέντρο του γαλαξία.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, ο DESI-HVS1 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12.300 ετών φωτός και κινείται με συνολική ταχύτητα γύρω στα 523 χλμ/δευτ., τιμή που πλησιάζει την ταχύτητα διαφυγής στο σημείο αυτό. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι ο αστέρας απομακρύνεται από τον γαλαξιακό δίσκο και κινείται προς τα έξω από το εσωτερικό του Γαλαξία.

Τροχιά και φυσικά χαρακτηριστικά

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο DESI-HVS1 πλησίασε σε απόσταση περίπου 1.300 ετών φωτός από το γαλαξιακό κέντρο πριν από 12,9 εκατομμύρια χρόνια, με εκτιμώμενη ταχύτητα εκτόξευσης 682 χλμ/δευτ. Η τροχιά του παραμένει κυρίως βαλλιστική, με σαφή σημείο στροφής κοντά στην περιοχή του περιγαλαξιακού σημείου και μόλις μία διέλευση από τον γαλαξιακό δίσκο.

Ο αστέρας έχει μάζα 0,76 ηλιακών μαζών, θερμοκρασία επιφάνειας 6.198 K και μεταλλικότητα -1,64 dex, στοιχεία που τον κατατάσσουν ως παλαιό και μέταλλα-φτωχό αντικείμενο.

Σημασία της ανακάλυψης

Η μελέτη καταλήγει ότι ο DESI-HVS1 αποτελεί τον πρώτο γνωστό υπερταχύτητας αστέρα παλιάς ηλικίας, χαμηλής μάζας και μεταλλικότητας, που συμβαδίζει με καταγωγή από το γαλαξιακό κέντρο μέσω του μηχανισμού Hills. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη αυτή θα επεκτείνει τον αριθμό των γνωστών υπερταχύτητας αστέρων που εκτοξεύτηκαν από το γαλαξιακό κέντρο, που μέχρι τώρα περιορίζονταν σε νεαρούς, μαζικούς αστέρες.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές στην κατανόηση της δυναμικής του γαλαξιακού κέντρου και της διεργασίας εκτόξευσης αστέρων σε υψηλές ταχύτητες, προσφέροντας παράλληλα ένα νέο παράθυρο για τη μελέτη της ιστορίας και της δομής του Γαλαξία μας.

Το DESI HVS1 ανακάλυψε ένα αρχαίο «αστέρι-σφαίρα» που εκτοξεύτηκε από το κέντρο του Γαλαξία μας

