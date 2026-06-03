Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ζήτησε εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την κατάργηση της γραφειοκρατίας και των περιττών διαδικασιών.

Τόνισε την ανάγκη παροχής κινήτρων στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα και στήριξη των εκπαιδευτικών ναυτικών σχολών.

Υπογράμμισε ότι η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό πρεσβευτή της χώρας στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας, «Ποσειδώνια», βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε δηλώσεις του τόνισε πως για το ΠΑΣΟΚ, «ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισήμανε πως θα πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου. «Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου.

Και βέβαια εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει την γραφειοκρατία και διαδικασίες οι οποίες είναι περιττές. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, με στήριξη των εκπαιδευτικών ναυτικών σχολών.

«Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι ένας από του σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.