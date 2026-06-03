Η συγκινητική στιχομυθία ανάμεσα στην Alba Díaz Martín και την Ashley Graham - «Σε θαυμάζω πολύ»

Από την Sharon Stone μέχρι την Ashley Graham και τον Antonio Banderas, λαμπερές προσωπικότητες της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί των «ELLE Style Awards 2026», σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς στη Μαδρίτη.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» δεκάδες ακόμη εκπρόσωποι του χώρου της μόδας, της τέχνης και του θεάματος, σε μια βραδιά που ανέδειξε την πορεία καλλιτεχνών και μοντέλων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη βιομηχανία του θεάματος.

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Η τελετή είχε έντονα συγκινησιακό χαρακτήρα και πλαισιώθηκε από μουσικές εμφανίσεις της Niña Pastori, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «Cai», καθώς και του Pablo Alborán, που παρουσίασε στο πιάνο το «Saturno». Οι δύο ερμηνείες δημιούργησαν μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική και γεμάτη συναίσθημα βραδιά.

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Μεταξύ των σημαντικότερων διακρίσεων ήταν το βραβείο Icon που απονεμήθηκε στην Ashley Graham, το Global Muse Award που έλαβε η Sharon Stone και το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού που απονεμήθηκε στην Bárbara Lennie.

Οι ομιλίες των βραβευμένων και των παρουσιαστών ανέδειξαν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές χιούμορ και συγκίνησης που σφράγισαν μία από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις της χρονιάς.

Συγκινητική ήταν η στιχομυθία ανάμεσα στην Alba Díaz Martín και την Ashley Graham, όταν η πρώτη εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη της στο δημόσιο μοντέλο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την έχει εμπνεύσει στη ζωή της και για την ίδια αποτελεί πρότυπο γυναικείας δύναμης.

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